Bundu e Salvetti: “Ben Gvir schermo per distrarre dal vero problema”

Campi Bisenzio- Eccoli, sono qua. Sono a Campi, nella sede della ex GKN, finalmente a casa. Sono Antonella Bundu, ex candidata sindaca a Firenze del gruppo Sinistra Progetto Comune, già consigliere comunale e Dario Salvetti, una delle anime della disperata resistenza della fabbrica contro la multinazionale prima e poi contro nuovi ipotizzati padroni, lungaggini, burocrati, false speranze. Sono loro che sono partiti da Firenze insieme ad altri toscani per portare con la Sumud Flotilla almeno una parvenza di speranza a Gaza, alla gente che muore di fame in mezzo alle macerie di ciò che una volta era una città e alle violenze che fanno gabbia di ciò che una volta era una città. Sono rientrati in Italia e appena il tempo di tirare il fiato, che consegnano le immagini, i gesti, i fotogrammi e il senso di un dolore fisico e dell’anima. Al di là della riprovazione internazionale, dei video lanciati sulla rete, di tutto ciò che continua a rutilare attorno alla loro esperienza e al dramma gazawi, Bundu e Salvetti ora raccontano, rendono testimonianza. E, come sottolineano, l’impegno prosegue.

Questa la nota che ha accompagnato la conferenza stampa.

“Siamo tornati: dalla fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio — dove solidali e operai tengono aperta ogni giorno una battaglia per la dignità e per un altro modello produttivo — raccontiamo quello che è successo in acque internazionali e quello che continua ad accadere in Palestina.

Prima di tutto: grazie. Ai gazawi e alle gazawe che hanno manifestato per la Flotilla mentre erano sotto le bombe. Alle resistenze di tutto il mondo che ci hanno tenuto compagnia da terra. Ai compagni e alle compagne che hanno cantato Bella Ciao nelle loro lingue: ci ha dato forza sapere di non essere sole e soli.

Il sequestro è avvenuto in acque internazionali, questo deve essere chiarissimo e non normalizzato. Un gommone si è avvicinato alle imbarcazioni: ci sono state teste di cuoio che hanno sparato sulle barche con persone a bordo. Ci hanno sequestrato i passaporti. Da quel momento eravamo numeri dentro una nave con quattro container. Tecnicamente non possiamo che ritenerlo un campo di concentramento in miniatura e galleggiante.

Le 48 ore che sono seguite sono state tortura fisica e psicologica. Siamo tra i fortunati che non riportano nessuna lesione fisica permanente per ora, e gli impatti psicologici a lungo termine restano da valutare. Ogni spostamento veniva eseguito con le mani legate da fascette dietro la schiena e la testa abbassata. Si dormiva rannicchiati nei container come in un carro bestiame, dal freddo della notte. In prigione la tortura era non farti dormire.

La foto che ha fatto il giro del mondo — i sequestrati inginocchiati nel porto — era in realtà uno dei momenti più leggeri. Quello che non è stato ripreso: il tunnel di sbarco dove i militari israeliani ti malmenavano al passaggio. Il cannone ad acqua con liquido giallo. Gli spari di bossoli con pallini. La gabbia di ferro 1,5 per 1,5 metri in cui ci spostavano. I due minuti concessi per parlare con un avvocato, dopo aver rifiutato di firmare che eravamo “entrati illegalmente”. Il taser al collo appena sbarcata dalla nave prigione, coricata sul pontile mentre canticchiavano canzoncine. Lo spogliarsi di pantaloni, scarpe e maglietta.

Ci riprendevano perché erano fieri di quello che facevano, godevano nella sofferenza. Quello che abbiamo vissuto non è nulla rispetto a quello che succede al popolo palestinese ogni giorno. Noi avevamo il privilegio di sapere che, prima o poi, sarebbe finita. Loro no.

Fa quasi sorridere, allora, che ci si stia tanto indignando per Ben-Gvir, che è uno schermo che consente di non parlare del problema reale. Il sistema che abbiamo incontrato era oliato, collaudato e con amplissimo consenso. C’era una macchina amministrativa enorme e la sensazione che nessuno stesse solo “eseguendo gli ordini”: sembravano tutti convinti. Il Mediterraneo è il mare più controllato al mondo — avevamo droni di stati e agenzie internazionali sopra la testa ogni giorno. Una nave cargo-lager non può non essere vista. Non è stata non vista: è stata ignorata.

L’unica risposta è il boicottaggio complessivo. L’economia del regime sionista regge per il cinquanta per cento su sicurezza, esercito e sostegno internazionale. Con un boicottaggio non durerebbe. L’immagine di una barca a vela contro una nave militare è il simbolo di questo viaggio — e dice tutto sul rapporto di forze che vogliamo ribaltare.

Proseguiamo la mobilitazione fino a quando non saranno interrotti i rapporti militari, commerciali e accademici con lo Stato sionista di Israele. Fino a quando non saranno liberi tutti i prigionieri politici palestinesi, in Italia e nei territori occupati. Fino a quando l’occupazione non avrà fine”.