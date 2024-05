Bicincittà 2024 a Firenze, nel segno del Tour de France

Firenze – Tutti in bici e in maglia gialla. Sabato sera 25 maggio un lungo serpentone di biciclette attraverserà le Cascine e il centro storico di Firenze. Torna infatti, e sarà eccezionalmente in notturna, Bicincittà, tradizionale evento dedicato alla bicicletta.

Si parte alle 21 dal Piazzale del Re alla Cascine, in prossimità della sede del Tiro a Volo Firenze. Si andrà in direzione centro storico di Firenze toccando quasi subito Piazzale Vittorio Veneto passando sotto la grande ruota panoramica e inondati dalla nuova illuminazione “effetto aeroporto” varata lo scorso inverno dal Comune di Firenze. Poi via verso il centro storico, giro di boa, per tornare al punto di partenza dopo poco più di 6 km, sulle strade che percorreranno i ciclisti professionisti il giorno della tappa della Grande Partenza del Tour de France il prossimo 29 giugno. Ai partecipanti sarà regalata una maglia gialla, come il colore del simbolo del primato del Tour de France. L’organizzazione è a cura dell’ Uisp Firenze in collaborazione con Comune di Firenze, col patrocinio anche di Città Metropolitana di Firenze. Socialità, mobilità dolce e sostenibile sono tra i temi dell’iniziativa. Ci si può iscrivere anche sul posto, prima del via. Il ricavato va in beneficenza, attraverso l’Associazione Giglio Amico. (Carlo Carotenuto).

Il video di Florence Tv