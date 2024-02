Aperto il bando per il servizio civile: la Caritas di Firenze offre 44 posti

Firenze – È online il nuovo bando per aderire al servizio civile universale per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari in Italia. La scadenza del bando è prevista per il 15 febbraio 2024.



A Firenze è la Caritas che offre 44 posti tra i quali all’Isolotto presso il locale Oratorio. Si tratta di 25 ore settimanali per dodici mesi con una retribuzione di circa 500 euro mensili.



Aperte le candidature ANCHE alle 72 posizioni per i progetti di servizio civile universale proposti da AVSI con alcuni partner tra cui Banco Alimentare e Meeting di Rimini di cui 48 in Italia in varie regioni e 24 all’estero (Uganda, Kenya, Rwanda, Sierra Leone, Costa d’Avorio, Repubblica del Congo, Libano, Tunisia, Palestina, Giordania).

Come e quando candidarsi? Entro le ore 14.00 di giovedì 15 febbraio 2024 i giovani tra i 18 e 28 anni in possesso dei requisiti del bando, possono presentare la domanda di partecipazione tramite SPID all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

È possibile candidarsi ad un solo progetto indicando la sede e la posizione d’interesse.