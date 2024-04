Amministrative, bandierine e entusiasmo per Schmidt

Firenze – Sicurezza, efficienza e decoro, gli obiettivi. Criminalità, degrado, traffico, multificio, i “tanti danni” prodotti della tramvia, invasione incontrollata dei turisti, movida che non fa dormire i fiorentini, “apertura agli speculatori invece che agli investitori”, clientelismo, sono le parole dure contro l’amministrazione di centro sinistra, significando l’attuale come quella degli ultimi dieci-quindici anni a Firenze.

Questi i capisaldi della prima uscita in pubblico, martedì 16 aprile, del candidato del centro destra a Firenze per le amministrative di giugno, un aspirante sindaco fuori dalle righe consuete, non un politico, ma il manager ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Il quale ha presentato il suo programma elettorale in serata verso le 19 al popolare ex Teatro Tenda ora ribattezzato Teatro Cartuere Carrara in una convention vagamente Made in Usa: bandierine con il giglio di Firenze da sbandierare, grappoli di palloncini bianco-rosso-viola (i primi due colori come simbolo del giglio rosso in campo bianco, l’ultimo, quello della squadra del cuore, la Fiorentina). Con quasi mezz’ora di ritardo e l’eccitazione crescente, al suono squillante di “A change is gonna come” di Sam Cook, Schmidt esce sul palco baldanzoso, a passo energicamente disinvolto e lasciandosi sfuggire un “fantastico”, abito blu con gilet e cravatta viola, tra la folla che lo acclama e sotto il cartello in cui il nome Eike scritto in rosso campeggia assai più grande del cognome Schmidt.

“Voglio essere chiamato Eike da tutta la città” dice l’ex direttore degli Uffizi che si candida con una lista civica, supportato dall’intero centro destra e lanciato dal ministro della cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano, che gli ha concesso per la durata della campagna elettorale l’aspettativa dal napoletano museo di Capodimonte di cui è direttore da inizio anno. Il primo aspirante sindaco tedesco d’Italia, ancorché naturalizzato italiano, con alle spalle molti anni a Firenze, sette da studente e quasi dieci alla direzione degli Uffizi che vanta essere passati con lui da 3 a 5 milioni di visitatori, e la sua rivendicazione costante di avere un cuore e delle aspirazioni assolutamente locali.

Il teatro è pieno di oltre un migliaio di persone assai diverse da quelle che di solito frequentano la sala abituata alle convention del centro sinistra. Un successo di numeri quasi sorprendente per il centro destra fiorentino, che prima di Eike non aveva mai potuto presentare un candidato spendibile, che tracima nell’entusiasmo dei colonnelli della coalizione sempre al fianco del loro candidato. Durante la serata, nessuno sul palco con Eike, ma tutti in platea a ascoltarlo, per primo il deputato fiorentino di FdI responsabile nazionale dell’organizzazione del partito e assai vicino a Meloni, Giovanni Donzelli, grande sponsor di Schmidt, accolto sul palco dal giornalista Mario Tenerani. Una serata organizzata in due parti: la prima con Eike che presenta il suo programma e la seconda con un botta e risposta in cui Tenerani gli offre entusiastici assist.

In seconda fila giù in platea, anche quella che si mormora possibile vicesindaca in caso di vittoria, la giovane e intraprendente notaia Alessia Galdo, proveniente da una famiglia che, ritrovatasi un tempo insieme a Sangiuliano nelle fila del Msi al fianco di Almirante, è amica e collaboratrice del ministro. Quasi sorpreso, il centro destra, dal numero delle persone raccolte in teatro sul finire della giornata e dagli applausi scroscianti che accolgono Schmidt e sottolineano ogni sua frase che, pur non credendoci fino in fondo, inizia a sognare il ballottaggio. Cuore italiano ma eloquio metallico, Eike ha conservato la sua terra di origine non solo nella pronunzia ma anche una sinteticità e concretezza di eloquio sconosciuta a qualsiasi politico nazionale. Così il suo discorso vola svelto, senza tanti ghirigori, comprensibile e preciso e in poco tempo condensa il programma. Caratteristica encomiabile e meritevole di fiducia che però lascia il dubbio che almeno per ora nelle sue proposte ci siano più titoli che novità.

Soprattutto più verve anti lo stato di cose esistente e più voglia di rottamarlo che sostanza da far seguire ai titoli delle proposte per il futuro. “Siamo qui per cambiare. Per cambiare in meglio”, esordisce Schmidt e non si può dirgli di no, perché di cose da cambiare ce ne sono in città, come nel mondo. Ma sorge un po’ l’impressione che il cambiamento desiderato e annunciato sia di fatto, più che una rivoluzione, il ritorno ai capisaldi della destra cittadina e al provincialismo di una città che sogna le vecchie glorie essendo poco propensa al nuovo, oltre a partire dai mal di pancia della paura e del senso di insicurezza diffusi in questi tempi. Comunque a ogni frase di Schmidt scrosciano gli applausi di un pubblico più che altro nuovo alla politica che usa molto il battimani ma non osa tanto avventurarsi nello sventolare di bandierine.

Gli applausi più forti sono quando Schmidt dichiara: “Faremo delle Cascine il Central Park di Firenze”. Entusiasmo assoluto all’idea, da secoli macinata ma mai realizzata, di vedere finalmente il vecchio bel parco trasandato, acciaccato, malissimo frequentato trasformato in un bel ritrovo sicuro “dove i bambini possano giocare”, come dice Schmidt che lo descrive sorvegliato da telecamere in ogni angolo e forze dell’ordine diffuse, animato da sane attività e onorato dall’accesso diretto dal teatro, da ottenersi tramite un’uscita da aprire sul parco dal dietro del teatro del Maggio. C’è n’è anche per il Maggio che “deve tornare a essere fucina di bella musica e belle voci e non più una voragine mangia denaro ”. E siccome Eike da’ un’idea di efficienza e solidità, il solletico che il candidato sindaco fa a un orgoglio ormai un po’ retorico e magari esagerato scatena un delirio di gioia: «Credetemi abbiamo tutte le carte in regola per rendere la città di nuovo magnifica, il faro del mondo».

Firenze “Magnifica” evoca felicità passate e buca l’entusiasmo. Sicurezza al primo posto: “Vogliamo tornare a passeggiare tranquilli nelle strade principali come nei vicoli, senza guardarci le spalle. Accoglienza sì ma senza cedere il passo sulla sicurezza” : un boato di applausi. Come di fronte alla protesta del “Viviamo nella città più multata d’Italia”. Convince la discontinuità con le amministrazioni passate: aeroporto assolutamente sì , tramvia no. Torna perfino in campo il padre di tutte le battaglie contro il tram, il mitico forzista Mario Razzanelli : “L’ho messa come condizione alla candidatura” si gloria.

Schmidt attutisce toni che sembrano far vivere Firenze in un altro mondo dalle città d’Europa tutte tranquillamente super dotate di tramvie ma non li cancella: “Non sono contro la mobilità pubblica come la tramvia ma contro le tecnologie vetuste che nessuna altra città userebbe. Basta con il tagliare alberi per far posto ai pali per l’elettricità”. Dunque, scurdammoce o passato ma non troppo.

Facciamo pure i tolleranti sull’ irrimediabile, ma mai più da ora in poi: “Non possiamo disfare le tramvie esistenti che pure hanno fatto tanti danni e inferto ferite alla città, ma le nuove vanno riviste radicalmente, un buon inizio quella di Campo di Marte”. Applausi a scroscio all’idea di annullare il tram per il Campo di Marte. Dopodiché Schmidt parla di dirigere invece gli sforzi a collegarsi meglio con la Piana e Prato e usare le 15 stazioni ferroviarie inutilizzate, come suggerisce il papabile sindaco.

Ma non ci sono notizie per la città e l’hinterland di sud e sud est che sono privi di seri, capienti, puntuali e sostenibili mezzi pubblici, tranne adesso il progetto già partito della tramvia per Bagno a Ripoli. E poi ancora. Lo stadio del Nervi: no al suo restyling per renderlo in sintonia con i tempi: “Il restyling del Franchi è un enorme spreco di risorse pubbliche, c’era possibilità di farlo nuovo, lo stadio, con la società e senza spendere un centesimo e ora ci troviamo con un progetto già assegnato, lavori iniziati ma senza finanziamenti. Che ci siano, come si racconta, è una grossa bufala. Lo stadio costa 250 milioni ma altrettanti ce ne vogliono per le attività esterne e 500 milioni non ci sono. Io non sprecherò più un solo soldo pubblico”. La notte: “Vogliamo gli studenti in città ma non gli eccessi della movida che hanno trasformato i residenti del centro in vittime inascoltate e ostaggi del degrado”. Il patrimonio immobiliare: “Basta con lo svendere i palazzi storici ma farci dentro servizi, scuole, spazi culturali”. L’università : “Vogliamo che l’università sia un vanto, abbia sedi adeguate, veri studentati e non falsi student hotel. Bisogna recuperare tanti edifici vuoti e degradati che vanno riqualificati”. Il turismo che invade: “Il turismo in sé non è una brutta cosa purché sia sano e non tossico. Il problema è come viene gestito”. L’esempio sono il mangificio e “gli infiniti panini che vengono loro offerti senza attrezzature per raccogliere i rifiuti che attraggono i piccioni”. Applausi.

La via rottamatrice trionfa più delle proposte non ovvie per ribaltare una realtà così descritta : “Degrado, criminalità, traffico, invasione incontrollata dei turisti, promesse vane di ascolto, grandi sprechi di soldi e progetti assurdi come le isole galleggianti, tutto questo deve finire”. Di fatto l’attacco ironico alla controparte, la candidata del Pd Sara Funaro, mosso pur senza usare tanti argomenti ma basti quello dell’isola galleggiante da piazzare sull’Arno per ospitare persone e iniziative da lei annunziata, era inevitabile. L’isola è lì su un piatto d’argento appena viene chiesto a Eike con quali soldi realizzare le sue proposte: “Sa quanti asili si farebbero al posto dell’isola?”. E, ancora più tagliente, ampliando il discorso generale sulle risorse: “Noi siamo liberi, non abbiamo clientele da soddisfare”. Si chiude sulle note di “Don’t stop me now”dei Queen. Poi tutti a stringergli la mano e felicitarsi, con il centro destra fiorentino che ritrova la carica tramite quello che la gente accorsa in teatro chiama ancora “direttore”, riferendosi al lungo passaggio di Eike, dal 2015 a ieri, a capo degli Uffizi e considerandolo l’autore del rilancio del prestigioso museo fiorentino nel quadro internazionale.