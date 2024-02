Alia, arriva a Campo di Marte il progetto “Firenze circolare”

Firenze – E’ arrivata a Campo di Marte, la trasformazione del sistema di raccolta rifiuti nel Comune di Firenze, coinvolgendo le circa 11mila utenze dell’area, Gli operatori di Alia Servizi Ambientali SpA stanno contattando i residenti per la consegna a domicilio del materiale informativo e della chiavetta elettronica personale (A-pass) che consente di effettuare il conferimento dei rifiuti.

Nell’area di Campo Marte, secondo quanto previsto dal progetto “Firenze città circolare”, sono stati collocati 700 nuovi contenitori stradali digitali, per un totale di circa 140 postazioni composte da 5 o più cassonetti affiancati, ognuno destinato ad accogliere un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e residuo non differenziabile). A esclusione del contenitore per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri, quando il sistema sarà a regime, dovranno essere aperti tramite l’A-pass, così da consentire di registrare ogni singolo conferimento e migliorare la qualità dei materiali da avviare alle rispettive filiere di riciclo, oppure con la App Aprilo! scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android da Google Play e App Store.

Per coloro che, al momento della consegna, non verranno trovati al proprio domicilio è possibile ritirare le attrezzature e ricevere informazioni presso l’Infopoint di Alia nella sede del Quartiere 2, in piazza Alberti 1, aperto fino al 28 febbraio ogni mercoledì mattina (in orario 08.30-13), ed ogni venerdì, durante tutto l’anno, sempre nello stesso orario.