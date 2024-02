Al Libraccio “Non lo dire a nessuno” di Gabriella Carmagnola

Firenze – “Per uscire da un trauma bisogna far diventare il passato un ricordo che non fa più male. Dare un significato. Non coltivare più il rancore”. Da questa convinzione è partita Gabriella Carmagnola per raccontare la storia di Lucia,nata in una famiglia dell’alta borghesia industriale lombarda negli anni 60, che è costretta ad affrontare le conseguenze psicologiche e morali della violenza subita da ragazzina.

Pubblicato dall’editore Guida di Napoli , il romanzo “Non lo dire a nessuno” si svolge tra il lago di Como, le comunità monastiche, le passerelle della Milano da Bere, il jet set di New York e Londra. E’ raccontato in prima persona con uno stile incalzante e piacevole, sul filo del rasoio fra verità e soggettività, come un noir che scandaglia i moti di un’anima che ha perso precocemente l’innocenza e mette tutta la sua intelligenza e la forza di carattere per incontrare un equilbrio e una felicità che le è stata negata.

Fresco vincitore del Premio Letterario Amerigo delle Quattro Libertà 2023 – Categoria Libertà dalla Paura, “Non lo dire a nessuno” verrà presentato martedì 13 Febbraio, alle ore 18, nella libreria di Libraccio a Firenze, che si trova in Via de’ Cerretani, 16/R. Dialogano con l’autrice i giornalisti Piero Meucci e Stefania Valbonesi.

Gabriella Carmagnola, comunicatrice e scrittrice, è nata a Torino, dove si è laureata con lode in Filosofia Teoretica. Ha operato in ruoli di vertice nella comunicazione aziendale, prima per le società americane Du Pont del Nemours Italiana e Dow Chemical Italia e poi, per molti anni, è stata direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di ANIA, l’associazione delle compagnie di assicurazione. Giornalista pubblicista, ha collaborato con le pagine di cultura di vari giornali. Ha pubblicato il romanzo “L’Inganno” (Loggia de’ Lanzi).

Nella foto Gabriella Carmagnola