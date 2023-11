Consultazioni del PD, il documento dei Laburisti

Firenze – Il Movimento di Azione Laburista ha presentato, ai tavoli di consultazione del PD, un proprio documento che ha posto in luce i punti fondamentali del suo.impegno. Intanto, le radici, ovvero il richiamo diretto al pensiero di Carlo Rosselli e del suo Socialismo liberale.

Fra le note critiche, “abbiamo da tempo lamentato come il Pd si sia costituito con quella che è stata definita “una fusione a freddo” tra post-comunisti e post-democristiani e come questa abbia portato all’emarginazione del filone politico e ideale laburista e socialista. Intendiamo contribuire al superamento di tale condizione”, si legge nella dichiarazione presentata da Valdo Spini e Andrea Puccetti.

Nello specifico del caso fiorentino, ” siamo disponibili a collaborare all’elaborazione della piattaforma programmatica del centro-sinistra. Non poniamo veti pregiudiziali sull’indicazione del candidato sindaco”.

La disponibilità è “legata alla condizione che l’elaborazione programmatica sia veramente aperta e non si sostanzi in un “prendere o lasciare” -si legge nella nota – fin da ora affermiamo che la piattaforma dovrà essere all’altezza dei nuovi problemi che si pongono e che dovranno essere affrontati nel prossimo quinquennio nel quadro di uno sviluppo sostenibile e solidale”.

I punti chiave del documento.

Al primo punto la prospettiva programmatica, che “dovrà avere una visione e una prospettiva metropolitana”. Inoltre, il programma “dovrà partire dal dato di fatto della perdita di tante cittadine e di tanti cittadini residenti nel nostro comune e della necessità di invertire questa tendenza”. Un punto che di fatto significa ” garantire prospettive di lavoro non solo legate al settore turistico-commerciale e restituire vivibilità della città”.

“Le parole chiave che proponiamo alla discussione sono riferite ad una Firenze dinamica, vivibile e inclusiva”, ovvero:

Città dinamica, significa potenziare e ritrovare settori di lavoro che riportino Firenze a essere una città capace di uno sviluppo equilibrato dei settori industriali e dei servizi evitando un destino di monocultura.

La città vivibile è da vedersi:

a) in termini di sicurezza;

b) in termini di dotazione di servizi sociali, sanitari, scolastici per tutte le cittadine e per tutti i cittadini indipendentemente dall’età, dall’abilità e dalla condizione economica

c) in termini urbanistici la relazione e l’accessibilità fra abitazione-lavoro-servizi per i residenti dovrà costituire una priorità ed essere coerente con lo sviluppo della città e non il risultato di aggiustamenti ex-post di scelte immobiliari separate, che generano (ed hanno generato) solo spazi di risulta. Ciò in particolare rispetto agli spazi aperti, piazze, campi gioco e aree verdi. Il rapporto fra le superfici ancora libere dall’edificazione e quelle edificate non potrà superare quello attuale reale.

Solo garantendo la vivibilità dello spazio urbano potrà essere assicurata la possibilità di attuare provvedimenti finalizzati al turismo sostenibile, alla diffusione della cultura e alla coesione sociale.

Offrire spazi, servizi e strutture di accoglienza. Città sostenibile e inclusiva significa dare possibilità di incontro e integrazione per i nuovi residenti immigrati nel nostro paese, significa indicare luoghi di socialità e di culto non ghettizzata o relegata a situazioni precarie e improvvisate, che provocano situazioni di disagio

Infine, vista la situazione politica, che vede il centro-sinistra all’opposizione sul piano nazionale, “vogliamo affermare la nostra disponibilità a partecipare alle liste sia delle elezioni comunali che delle elezioni europee per portare il nostro contributo a queste battaglie”.

In foto, Valdo Spini, Simona Bonafè e Andrea Puccetti a un evento di Fondazione Rosselli