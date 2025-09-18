Suggerimenti
18 Settembre 2025

Aggredisce la moglie in strada, bloccato e denunciato dai vigili
La donna ha rivelato che non si trattava di un episodio isolato
UFFICIO STAMPA COMUNE DI FIRENZE 169 Festa del Corpo della Polizia Municipale in Palazzo Vecchio Presente Il Sindaco Dario Nardella Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Francesco Passaretti Gli Assessori Stefano Giorgetti e Benedetta Albanese E Le Autorità’ Militari CGE FOTOGIORNALISMO Firenze, 16 10 2023
Firenze – Un’aggressione a una donna che si è conclusa, grazie all’allarme di alcuni passanti, con una denuncia nei confronti dell’aggressore e il trasferimento di mogie e figli in una casa sicura. Alcuni giorni fa, a Firenze, due cittadini si sono avvicinati a una pattuglia della Polizia Municipale informandoli che un uomo stava molestando con violenza una donna. La pattuglia si è quindi avvicinata, ma l’uomo, un 39enne straniero, ha cercato di fuggire.

Raggiunto e fermato l’uomo, che è risultato ubriaco, hanno ascoltato la moglie che ha raccontato che la lite era scoppiata per futili motivi, ma il marito ubriaco con strattoni e spintoni l’aveva spinta a terra. Durante la denuncia, la donna ha rivelato che non si trattava di un episodio isolato e che anzi in passato aveva già subito altre violenze e che il marito, a causa dell’abuso di alcol, spesso aveva un comportamento aggressivo anche nei confronti dei figli.
L’uomo, già noto alla Polizia Municipale per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi. La donna e i tre figli sono stati trasferiti in una casa sicura.
Le eventuali responsabilità della persona coinvolta saranno comunque accertate nelle opportune sedi di giustizia, al momento per la stessa vale la presunzione di non colpevolezza. 

