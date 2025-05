A Bologna le idee degli studenti diventano imprese

50 progetti di impresa ideati da team di studentesse e studenti dei sei atenei dell’Emilia-Romagna si confrontano con oltre 35 aziende già attive, tra startup, spin-off, investitori e professionisti. E’ l’undicesima edizione dello StartUp Day, che vede la collaborazione tra tutti gli atenei della regione, il CNR e ART-ER, grazie al supporto della Fondazione Ecosister. L’appuntamento è per il 23 maggio al DumBO di Bologna: oltre 15 eventi tra tavole rotonde, talk, pitch, laboratori e workshop; una giornata pensata per fare emergere le migliori idee imprenditoriali “green” e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione

Dai banchi dell’università alla fondazione di un’impresa: non è il futuro, ma il presente per tanti giovani studenti. Undici anni fa per stimolare lo sviluppo di progetti imprenditoriali provenienti dal mondo accademico e studentesco è nato a Bologna lo StartUp Day, sinonimo di sinergia tra ricerca, innovazione e impresa: quest’anno l’appuntamento è per venerdì 23 maggio presso gli spazi del DumBO e coinvolge tutti gli atenei dell’Emilia-Romagna – Università di Bologna, di Parma, di Modena e Reggio Emilia, di Ferrara e, relativamente alle sedi di Piacenza l’Università Cattolica e il Politecnico di Milano – assieme al CNR di Bologna, con il sostegno di ART-ER e della Fondazione Ecosister.

50 team universitari, veri e propri nuovi portatori di conoscenza e innovazione generata in ambito accademico, si confronteranno con oltre 35 esperti e professionisti provenienti da startup e spin-off universitari, incubatori, acceleratori e innovation hub, che operano come ponte tra ricerca e mercato.

Saranno presenti inoltre aziende leader di settore e investitori, impegnati nello sviluppo del panorama startup nazionale e internazionale, insieme a policy maker, docenti e specialisti, per discutere scenari, opportunità e prospettive della nuova imprenditorialità accademica e del suo impatto culturale e socio-economico sul territorio.

Il calendario delle attività si articola in momenti di networking, pitch studenteschi, tavole rotonde, workshop e laboratori orientati a valorizzare le migliori idee imprenditoriali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione. L’evento vuole essere una vetrina dinamica delle competenze tecnologiche e delle ricadute imprenditoriali generate dal sistema universitario, sottolineando la centralità della formazione e della ricerca come motori fondamentali per lo sviluppo del territorio.

StartUp Day, 23 maggio, DumBO: il programma

Lo StartUp Day si articola in tre macro-sezioni principali, concepite per valorizzare i diversi momenti della giornata e favorire un’interazione strutturata tra i partecipanti: la presentazione di nuovi progetti d’impresa da parte di studentesse e studenti universitari, l’area Expo per accogliere esperti e professionisti che forniranno una panoramica delle opportunità e degli strumenti utili a favorire lo sviluppo imprenditoriale sul territorio locale e nazionale, e infine il programma di tavole rotonde, laboratori ed eventi off per stimolare un dialogo aperto e interdisciplinare mettendo in relazione studenti, ricercatori, startup, aziende, enti pubblici e cittadinanza attiva.

Presentazione dei 50 progetti imprenditoriali di studenti e studentesse

La mattina dalle 10.15 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, presso lo Spazio Bianco del DumBO 50 team di studentesse e studenti universitari provenienti dai sei atenei della Regione Emilia-Romagna presenteranno le proprie idee imprenditoriali sui due palchi dell’evento. I team potranno poi ricevere feedback da giurie di esperti, investitori e rappresentanti del mondo produttivo e accedere a premi utili per lo sviluppo del proprio modello di business.

I 50 progetti sono stati suddivisi nei seguenti cluster tematici: tecnologie e innovazione, consumo responsabile e sostenibilità; istruzione, cultura e intrattenimento, servizi organizzativi, gestionali e di inclusione sociale.

Gli ospiti

Saliranno sul palco dello StartUp Day il fisico Massimo Temporelli, con un intervento moderato dal giornalista Andrea Greco, e il divulgatore scientifico Federico Taddia, con un approfondimento all’interno del podcast Live “La Merenda”, presentato da Edoardo d’Elia.

Fisico di formazione, Temporelli da più di venticinque anni si occupa di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione; lo fa nelle aule universitarie e sul web, nei musei e nei libri, in radio e in tv, nelle aziende e nei FabLab.

Conduttore, autore, giornalista e divulgatore, Taddia spazia dalla tv alla radio, da La Stampa a Topolino, dal teatro ai festival, dal costume alla scienza, passando per le tematiche giovanili, l’innovazione tecnologica, il sociale e i nuovi stili di vita.



Area Expo

Ospita 35 realtà del sistema imprenditoriale regionale tra aziende, startup e spin-off accreditati dagli atenei, investitori e partner che illustrano il panorama di opportunità e strumenti che contribuiscono allo sviluppo imprenditoriale sul territorio locale e internazionale.



Tavole rotonde, eventi off, laboratori

Sono previste quattro tavole rotonde presso lo spazio “Temporanea” di DumBO per rimanere aggiornati sulla cultura dell’innovazione e sui nuovi modelli imprenditoriali sostenibili. Dalle 10 alle 11 è in programma “Digitalizzazione e AI: le nuove frontiere dell’imprenditorialità” con gli interventi di: Stefano Onofri per Cubbit, prof. Andrea Prati per Università di Parma, prof.ssa Elena Bellodi per Università di Ferrara, Mario Vozza per il CNR, Laura Morselli per CINECA, prof. Marko Bertogna per Università di Modena e Reggio Emilia. Modera il giornalista Andrea Greco. A partire dalle 11 e fino alle 12 è in programma “Gli Investitori si raccontano”, con gli interventi di: Claudio Chiti di Intesa Sanpaolo, Leonardo Massa diMitoTech, Marco D’Angelo di Beeco, Stefano Ademollo di Novaterra Holding, Andrea Rossi perLifft spa. Modera: Maria Letizia Zuffi.

Nel pomeriggio dalle14.30 alle 15.30 si parlerà di “Impatto, Innovazione Sociale e Sostenibilità” nella tavola rotonda con gli interventi di: Simone Fabbri per Legacoop Bologna, prof. Pierluigi Marchini per Università di Parma, prof. Marco Bresadola per Università di Ferrara, Manuela Melucci per il CNR. Modera la prof.ssa Maria Letizia Guerra. Alle 15.30 e fino alle ore 16.30 focus sulle “Opportunità per l’imprenditorialità femminile” con gli interventi di: prof.ssa Daniela Bolzani per Università di Bologna, prof.ssa Antonella Cavazza di Ulisse Solutions srl, prof.ssa Alessandra Aprile per Università di Ferrara, Anna Tampieri per il CNR, Melania Ugolini di KODAMA. Modera la prof.ssa Rosa Grimaldi.

Lo spazio “Temporanea”di DumBO ospiterà anche una serie di eventi off per conoscere storie imprenditoriali e trarne best practices, alla mattina dalle 10.30 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00: il workshop “Come impostare un business ad ownership condivisa e impact-driven”, a cura di Legacoop, che tratterà il tema della forma d’impresa cooperativa; l’evento “Tech to Green: un dialogo per l’innovazione” di ART-ER, dove team imprenditoriali e gruppi di ricerca con progetti legati a tematiche green presentano le proprie soluzioni tecnologiche a imprenditori e investitori, che restituiscono feedback sulla fattibilità dell’idea e trasferimento a mercato. Sempre presso la “Temporanea” del DumBO e per tutto il giorno, dalle 10 alle 19, si terranno i laboratori “Incastri Creativi”, gestito dal Makerspace di stampa 3D dell’Università di Bologna, ed “ECO Ceo”, gioco didattico a cura del CNR.

I premi dello StartUp Day

Lo StartUp Day di Bologna offre diversi premi ai team imprenditoriali studenteschi per incentivare l’innovazione e la sinergia tra ricerca e impresa. I premi possono includere assegni in denaro, attività di consulenza e incubazione in kind e viaggi-studio di internazionalizzazione.

Ecco i principali:

Premio International Mindset Ecosister: 5.000 euro per viaggio di internazionalizzazione verso fiere, eventi e poli dell’innovazione, erogato da Fondazione Ecosister

Premio miglior progetto imprenditoriale, erogato dall’Incubatore e Hub Innovativo Almacube

Premio StudENT for Africa, a cura dell’Università di Bologna

Premio Biomedicale: erogato da Fondazione Maverx

Premio Collective Horizon, destinato al progetto capace di creare soluzioni che generano inclusione e benessere collettivo

Premio Sharing Sustainability, per il progetto che ha dimostrato come la sostenibilità possa essere un percorso collettivo e cooperativo, erogati dallo sponsor Legacoop Bologna

Premio miglior progetto imprenditoriale: erogato da Bugnion, per l’accesso a servizi professionali in materia di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale



La cerimonia di premiazione dei progetti imprenditoriali innovativi si svolgerà a partire dalle 18.30, alla presenza del prof. Giovanni Molari magnifico rettore dell’Università di Bologna.

A cura di Opificio Sonico il djset finale.