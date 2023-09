Uomo nudo su Ercole e Caco in piazza della Signoria, arrestato

Firenze – Arrestato dopo aver scalato nudo la statua di Ercole e Caco in piazza Signoria, un uomo noto alle forze dell’ordine per gesti simili anche ai danni di opere d’arte, è stato protagonista dell’episodio che è accaduto questa mattina durante l’evento “Corri la Vita”. L’uomo è stato fatto scendere dal monumento da Polizia Municipale e Carabinieri. Successivamente è stato eseguito dai tecnici delle Belle Arti del Comune un sopralluogo per verificare se il gesto avesse danneggiato il monumento recentemente restaurato. Dal rilievo sono emersi alcuni danni al marmo del basamento e della statua e il distacco dello stucco utilizzato durante il restauro per sigillare alcune fessure. I tecnici hanno evidenziato la necessità di ripetere alcuni trattamenti eseguiti durante il restauro per garantire la conservazione del monumento. Duro il commento del sindaco Dario Nardella: “Ancora una volta il solito guastatore e imbrattatore seriale, già noto alle forze dell’ordine, ha pensato bene di esibirsi nuovamente in piazza Signoria danneggiando la statua di Ercole e Caco e commettendo un gesto gravissimo. Ringrazio la Polizia Municipale e i carabinieri per l’immediato intervento”.

Foto: Luca Grillandini