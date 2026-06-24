Unknwn Festival, da Firenze a Scandiano arriva Hroven: “Emozionato e felice”

Firenze – Ci sarà un fiorentino, a Scandiano (RE), a suonare al LGI stage, che è il secondo stage dell’Unknwn festival, una delle iniziative più interessanti del panorama musicale italiano che riguarda il mondo del djing, ovvero quell’esperienza straordinaria che fu creata dalla figura dei Dj, il sound continuo che divenne una forza energetica capace di muovere masse di ragazzi (e non). L’evento si terrà nel comune emiliano il 26, 27 e 28 giugno e Hroven, al secolo Rodrigo, trent’anni di vita e passione per il djing, sarà, il 27, uno degli artisti alla consolle. Intanto, un’onda di entusiasmo lo accompagna, dai colleghi di lavoro, agli amici e, naturalmente, la famiglia. Lo abbiamo raggiunto per sentire la sua storia.

“Sono nato a Quito, in Ecuador il 14 maggio del 1996 – racconta Rodrigo – quando avevo 5 anni la mia famiglia si è trasferita a Firenze. La mia infanzia è stata accompagnata dal costante sottofondo della radio: mia madre, come mio nonno prima di lei, la ascoltava in continuazione. L’ambiente della radio mi ha affascinato da sempre e, una volta finito il liceo, mi sono spostato a Milano per seguire un corso di regia radiofonica”.

Ed è in questo contesto che esplode la passione per il djing. “Scoperto questo mondo, ho deciso di ampliare le mie conoscenze intorno al suono, alla sua manipolazione e al suo utilizzo artistico e sono tornato a Firenze, dove ho frequentato un corso di sound design per animazione e videogiochi. Le competenze acquisite durante questa esperienza hanno cambiato il mio modo di ascoltare la musica rendendomi capace di riconoscere e apprezzare le strutture dei brani. Durante quel periodo usciva la prima canzone dei Meduza insieme ai Goodboys, intitolata Piece of your heart, canzone che appartiene al genere melodic house, che da quel momento è diventato il mio genere di riferimento”.

Così, sebbene a Milano avesse imparato a mixare in post produzione, “questo nuovo modo di ascoltare la musica ha riacceso il mio interesse nei confronti del djing. Così mi sono iscritto a un corso di dj per imparare a mixare live, al termine del quale ho avuto l’opportunità di suonare presso radio Amblé portando un dj set dalla sonorità Melodic house/ Techno . Dopo quell’esperienza positiva ho deciso di mettermi in gioco e mi sono messo alla ricerca di open call e contest per dj emergenti. Dopo diversi tentativi sono stato selezionato per suonare al LGI stage che è il secondo stage dell’Unknwn festival che si terrà a Scandiano”.

Hroven sarà in scena il 27 giugno dalle 18:30 nel secondo stage, e, dice, “mi emoziona molto pensare che nel mio piccolo suonerò lo stesso giorno e nello stesso posto di uno dei miei tre artisti preferiti (Goodboys)”. Intanto a Firenze sono tutti convinti che “ne sentiremo delle belle”. Per finire, disveliamo un piccolo mistero, che riguarda l’origine d Hroven. “Si tratta della versione un po’ storpiata di una parte del nome Rodrigo, nome di origine germanica composto dalle voci hroth e rich (Hroderich). Storpiando leggermente Hroth ho ottenuto Hroven che è un nome unico, originale. Ciò che volevo”.

Ecco il link del festival e, per chi intanto volesse ascoltare Hroven, quello di Amblé Radio:

www.unknwnfestival.it

amble.it/radio