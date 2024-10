Sorpreso in flagrante, divieto di dimora per 25enne per furto ai danni di autovetture

Firenze – Nella notte tra domenica e lunedì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato per furto ai danni di autovetture, un 25enne gambiano che stava danneggiando le autovetture in sosta lungo via del Bronzino. La pattuglia, durante il servizio di controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo mentre fuoriusciva dall’abitacolo di un autoveicolo e tentava di nascondersi; il giovane, bloccato e perquisito, è stato sorpreso in possesso di un cacciavite, verosimilmente utilizzato per l’effrazione delle auto, e di un insieme di beni, trafugati da tre auto in sosta nelle vicinanze, anch’esse con i vetri in frantumi. L’uomo è stato così tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, in attesa del rito direttissimo, al cui termine all’indagato è stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Firenze.