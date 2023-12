Sondaggio favorevole al Pd, Mazzetti (FI): “Prato vuole cambiare”

Prato – Un sondaggio politico voluto dal Pd pratese e commissionato da Scenari Politici all’agenzia di analisi elettorali la Winpoll, reso pubblico qualche giorno fa dava vincente il centrosinistra al primo turno.

Secondo il sondaggio quest’ultimo avrebbe un consenso del 47% mentre il centrodestra si attesterebbe al 39%; il Movimento 5 stelle all’8% mentre il Terzo Polo al 6%. Ancora molto alta, però la percentuale di indecisi: un 31% che rappresentano un importante bacino elettorale da non sottovalutare e che potrebbe essere determinante nella corsa per la conquista di Palazzo Comunale.

Il sondaggio ha fatto tirare un sospiro di sollievo al segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Biagioni. A stretto giro è arrivata il commento dell’opposizione da parte dell’onorevole pratese di Forza Italia Erica Mazzetti. “Prato deve uscire dalla soffocante cappa PD e al Pd che sostiene che abbia governato bene mi ricorda un sondaggio del PD che diceva che il PD era avanti contro di me nel collegio alle politiche: abbiamo battuto il suo candidato di sette punti. Non era così allora e sono certa non sarà così alle amministrative di primavera. La verità è che sanno benissimo che Prato cerca un cambiamento vero, in discontinuità con Biffoni e la sua squadra che per dieci anni ha fatto rendering e non opere concrete, senza visione né programmazione”.

Erica Mazzetti, è entrata così a gamba tesa sul sondaggio del PD pratese: “Poca manutenzione, pochissima ordinaria amministrazione, interventi strutturali al palo, oltre a insicurezza diffusa, nessuna promozione delle nostre eccellenze, parchi chiusi, sistema rifiuti inefficiente con Tari alle stelle, periferie lontane dal centro. Si potrebbe riassumere con “Chi non fa non falla”, ma una città complessa come Prato ha bisogno di concretezza”. “Compito del Centrodestra – ha spiegato ‐ è costruire l’alternativa a questa stasi, un’alternativa seria e organica, con un programma di prospettiva almeno decennale, partendo dalla pianificazione territoriale, economica e sociale, per fare uscire Prato da una cappa che la soffoca da dieci anni”. “Siamo al lavoro – ha assicurato Mazzetti – con persone ed idee che finalmente renderanno dignità, decoro, sviluppo alla seconda città della Toscana”.

In foto: Erica Mazzetti