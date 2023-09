Palazzuolo strada aperta, al via il Festival della Street Art

Firenze – Si inaugura oggi, venerdì 15 settembre, alle 18, con il ritrovo in via Palazzuolo 74 a/r a Firenze, il Festival ddi Street Art “𝙿alazzuolo strada aperta” . Si tratta di una mostra collettiva che si concluderà domenica 17 settembre. E’ la prima edizione del festival di arte urbana organizzato da A Testa Alta E.T. S. con la curatela artistica di Street Levels Gallery. .

Palazzuolo strada aperta è una tre giorni di interventi diffusi sulle serrande: dieci numeri civici di via Palazzuolo, undici artisti del territorio coinvolti e una mostra con altrettante opere inedite realizzate appositamente per l’occasione. Via Palazzuolo, la strada che si interpone tra la stazione di Firenze Santa Maria Novella e Borgo Ognissanti, attraversa il quartiere di San Paolino, un’area urbana che negli ultimi due decenni e mezzo ha subito trasformazioni culturali e simboliche significative. Il progetto nasce dunque dalla necessità di documentare l’evoluzione di questa porzione di città e di svelarne la preziosissima complessità.” Mestieri, etnie, culture, storie e realtà associative, rendono questa strada il luogo che abbiamo scelto di abitare dal 2016 con la sede di A Testa Alta, al nostro numero civico del cuore, il 74 a/r”, spiegano dall’associazione.

Durante le tre giornate del festival sarà possibile trovare gli artisti al lavoro davanti alla propria serranda. Domenica 17 settembre, alle ore 18:00, appuntamento al numero civico della sede di A Tsta Alta, il 74 a/r, per partecipare a una passeggiata urbana (ingresso libero previo tesseramento con A Testa Alta E.T.S, 5€) e scoprire tutti gli interventi realizzati.

La mostra collettiva Prossemica, curata da Street Levels Gallery inaugurerà oggi, venerdì 15 settembre, dalle ore 18:00, presso lo spazio espositivo dell’associazione (ingresso gratuito senza tessera). “Si tratta di un progetto corale che, tanto nello spazio pubblico quanto in quello privato, intende restituire il pensiero degli undici artisti che vi parteciperanno: Clet, Exit Enter, Droste, James Vega, Kraita 317, Luchadora, Mìles, Monograff, Mr. G, Nian, Urto”, conclude la nota.

Informazioni

associazioneatestaaltaets@gmail.com

info@streetlevelsgallery.com

𝘗𝘢𝘭𝘢𝘻𝘻𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘢 𝘈 𝘛𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘈𝘭𝘵𝘢 𝘌.𝘛.𝘚., 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘌𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘍𝘪𝘰𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢 2023 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘍𝘪𝘳𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘉𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘖𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘈𝘳𝘵𝘪 𝘝𝘪𝘴𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘪 𝘍𝘰𝘯𝘥𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘙 𝘍𝘪𝘳𝘦𝘯𝘻𝘦, 𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘐𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘢 𝘛𝘰𝘴𝘤𝘢𝘯𝘢 𝘝𝘦𝘳𝘯𝘪𝘤𝘪.