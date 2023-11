Patrizia Nanz nuova Presidente dell’Istituto Universitario Europeo

Firenze – Patrizia Nanz è la nuova Presidente dell’Istituto Universitario Europeo (IEU). La nomina è stata fatta dal Consiglio Superiore dell’Istituto su proposta della Commissione di Ricerca e Selezione.



La Prof. Nanz sarà la prima Presidente donna, ed è una Alumna dell’IUE, avendovi conseguito un dottorato in Scienze Politiche con una tesi sulla sfera pubblica europea nel 2001. Alle sue notevoli competenze scientifiche unisce una comprovata capacità di leadership, avendo fra l’altro diretto l’Istituto per le Ricerche sulla Sostenibilità (RIFS) in Germania, e co-diretto il Forum Franco-Tedesco sul Futuro.

Le sue competenze coprono un ampio spettro di temi, con una speciale attenzione verso questioni di assoluta attualità come il futuro della democrazia europea, l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, e le trasformazioni socio-economiche legate ai cambiamenti climatici. La Prof. Nanz ha agito come consigliera di diversi governi, nonchè della Commissione Europea, ed ha una rete di contatti – sia al livello accademico che a quello politico – che risulteranno molto utili 0per affrontare le sfide di un’istituzione come l’IUE.



“Sono estremamente onorata di essere nominata Presidente dell’IUE – a dichiarato Patrizia Nanz – A cinquant’anni dalla fondazione dell’Istituto le società europee si trovano davanti a difficili sfide e ad un futuro incerto. Il nostro tempo richiede una visione coraggiosa ed ambiziosa per le scienze sociali in un mondo in rapido cambiamento. Mi dà conforto sapere che per assolvere a questo difficile compito potrò contare sulla talentuosa e vibrante comunità dell’IUE. Sono impaziente di lavorare con i suoi ricercatori, i suoi professori, ed i funzionari dell’amministrazione, per poter dare forma insieme al futuro dell’Istituto.”