Padre Bernardo insignito del Pegaso d’oro, su Palazzo Vecchio striscione “Firenze per la pace”

Firenze – Se c’è una città da dove può cominciare la pace, è Firenze. Ad esserne convinto è l’abate di San Miniato padre Bernardo Gianni, artefice della fiaccolata che lunedì scorso ha visto ascendere a San Miniato a Monte oltre diecimila persone recanti la candela per rischiarare la notte. Una notte che ha visto insieme, nella pace, le comunità islamica ed ebraica. Notte magica, che se da un lato ha spazzato via le polemiche, i distinguo e i veleni, dall’altro ha scosso in qualche modo la politica. A cominciare dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha insignito del Pegaso d’oro l’abate, e dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che, dopo l’emozionante manifestazione a San Miniato, e dopo aver consultato l’imam, il rabbino e la comunità ebraica, ha deciso di esporre un messaggio che raccoglie tutte le sensibilità e lancia al mondo un appello che parte da Firenze città della pace e del dialogo.

Lo striscione resterà esposto per una settimana a Palazzo Vecchio sul terrazzo dello studio del Sindaco, che si affaccia sull’uscita degli Uffizi.

“La figura di padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, sta caratterizzandosi sempre più nel tempo come figura spirituale ed espressione autentica dell’anima toscana fondata sulla pace e sul dialogo tra i popoli e fra le religioni – ha detto il presidente della regione Eugenio Giani annunciando la consegna del Pegaso d’oro all’abate – Padre Gianni è un uomo di grandissimo spessore sul piano umano e di forte carisma. In un mondo in cui i conflitti sembrano sempre più espandersi, è un uomo di pace. Per questo abbiamo deciso di conferire a padre Gianni il Pegaso d’oro, massima onorificenza della Regione. È un modo per riconoscere i suoi alti meriti che hanno portato a valorizzare San Miniato al Monte con le manifestazioni per i mille anni della basilica fino alla recente manifestazione di alto valore simbolico svolta lunedì 23 ottobre in Santa Croce a Firenze”.