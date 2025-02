Oltrarno, controllati 5 esercizi pubblici

Firenze – Ieri, 19 febbraio, è stata effettuata a Firenze, nella zona del centro storico dell’Oltrarno – Porta San Frediano, un’operazione di vigilanza congiunta alla quale hanno partecipato ispettori appartenenti all’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze, i Nuclei Speciali” della Polizia Municipale di Firenze e l’ “UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Firenze1” della USL.

Il controllo ha interessato 5 pubblici esercizi che somministravano alimenti (ristoranti, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie, bar).

Sono stati controllati complessivamente 10 lavoratori, dei quali 1 è risultato a nero.

L’ispettorato d’area metropolitana di Firenze ha adottato 3 provvedimenti di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, due per assenza del DVR (documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per le attività con almeno un dipendente) e uno per lavoro nero. Sono state inoltre accertate violazioni per mancata formazione e sorveglianza sanitaria e per l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza non autorizzato (che saranno poi trasmesse alla procura).

La Polizia Municipale ha elevato una sanzione per mancata esposizione dei prezzi, tre sanzioni per violazioni alle norme sulla pubblicità, una per mancanza cartello divieto di fumo e trasmetterà una segnalazione all’Agenzia della Dogane e Monopoli per la mancanza della licenza per la vendita degli alcolici (UTIF). In un ristorante, nei cui confronti verranno eseguiti ulteriori controlli amministrativi, ha accertato la presenza di una copertura non autorizzata.

L’USL ha sanzionato un’attività per scarsa pulizia e manutenzione, una per la mancanza del piano di autocontrollo e a tre attività sono state applicate prescrizioni di carattere gestionale.

“Questi sono controlli che facciamo per garantire la sicurezza dei clienti e dei lavoratori oltre che per far rispettare le regole – ha detto l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio-. Ringrazio l’ispettorato del lavoro, la nostra polizia municipale e tutti gli altri coinvolti per l’intervento effettuato in questa occasione. L’attività di presidio e di controllo del territorio passa anche attraverso la regolarità delle assunzioni sul luogo di lavoro, oltre alla sicurezza sanitaria dei locali. Andremo avanti con questi controlli a tutela di tutti, cittadini e lavoratori”