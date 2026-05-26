Morto sul lavoro operaio di trent’anni

Lucca – Ancora un incidente sul lavoro, ancora un operaio che stasera non tornerà a casa. Si tratta di un giovane uomo di trent’anni, che stamattina è finito sotto una pressa, nell’azienda di prodotti farmaceutici dove lavorava, lasciandoci la vita, nonostante gli immediati soccorsi dei colleghi che hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione. Il drammatico incidente è avvenuto verso le 11,40 nella frazione di Spianate, all’interno dell’azienda.

Il personale del 118 e i volontari della Misericordia di Altopascio, avvertiti dai colleghi del giovane, sono giunti immediatamente, riprendendo e prolungando le manovre salva vita già iniziate dai compagni di lavoro. Purtroppo inutilmente, nonostante tutti gli sforzi, il giovane è deceduto pochi minuti dopo. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici del servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Intanto, sono in corso accertamenti volti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, per ricostruire le eventuali circostanze anomale che lo hanno causato. Ad ora, le indagini restano in corso. .