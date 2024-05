“Mitologia femminista” di Chiara Bottici alla libreria Malaparte

Firenze – Martedì 7 maggio alle ore 18, presso la libreria Malaparte in via dell’Agnolo 30/r, Chiara Bottici – autrice del volume Mitologia femminista – dialogherà con la filosofa Michela Pereira. Coordina Vittoria Franco.

Chiara Bottici insegna Filosofia alla New School di New York. Si occupa, fra l’altro, di studi di genere e di estetica. In particolare, in questo volume affronta il tema del ruolo dei miti nelle teorie femministe, però riletti in chiave moderna. Il mito che fa da cornice è quello di Sherazade che racconta storie per sopravvivere al sultano. Anche Bottici racconta storie, ma per trasformare quel mito e gli altri che si rintracciano nella sua opera.

L’incontro è promosso dall’Istituto Gramsci Toscano e dal gruppo Per Un Nuovo Mondo Comune.