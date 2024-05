Maggio Fiorentino: Gatti, Muti con i Wiener e la Jeanne Dark di Vacchi

Firenze – Dopo i grandi successi del concerto inaugurale diretto dal maestro Daniele Gatti e delle recite di Turandot, tutte esaurite, l’86ºFestival del Maggio Musicale Fiorentino prosegue la sua programmazione con gli appuntamenti in calendario per il mese di maggio.



Il 5 maggio alle ore 20 in Sala Grande, il maestro Daniele Gatti sarà sul podio della Sala Grande per il suo secondo appuntamento sinfonico corale nell’ambito del Festival: in programma un brano di impronta sacra di Goffredo Petrassi (con la voce solista del soprano Eleonora Bellocci) e la Sinfonia n. 10 di Dmitrij Šostakovič.



Seguono quattro appuntamenti che nascono da un progetto di collaborazione del Maggio con il Conservatorio Cherubini di Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole: i Complessi da Camera del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze (7 e 10 maggio ore 20) e della Scuola di Musica di Fiesole (8 e 11 maggio ore 20) eseguiranno le composizioni, fra gli altri, di Maurice Ravel, Franz Schubert, Johannes Brahms e Johann Sebastian Bach. I quattro concerti avranno luogo nella bellissima e nuova Sala Coro del Teatro del Maggio e per il pubblico sarà la prima occasione di poterla scoprire in quanto per la prima volta viene aperta agli spettatori.

Al via anche i quattro concerti del Maggio Diffuso con protagonisti Domenico Pierini, nostro primo violino, e l’Orchestra del Maggio: il 10, 15, 16 e 17 maggio – nell’area metropolitana fiorentina; in programma la Sinfonia Al Santo Sepolcro e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Un grande concerto sinfonico segna invece il ritorno sul podio del Maggio del maestro Riccardo Muti, in questa occasione alla guida dei Wiener Philharmoniker: l’appuntamento, esaurito in ogni ordine di posto, è per il 12 maggio alle ore 17; in cartellone: la Sinfonia n. 35, Haffner di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 9, Die Große di Franz Schubert.

Dopo il rinvio del 2020 debutta finalmente la nuova opera di Fabio Vacchi, Jeanne Dark: Tre recite in programma in Sala Zubin Mehta, il 14 e il 16 maggio alle ore 20 e il 18 maggio alle ore 18. Sul podio il maestro Alessandro Cadario, la regia è di Valentino Villa.

Torna inoltre al Teatro del Maggio l’ensemble de L’Homme Armé per il concerto previsto il 21 maggio – in Sala Zubin Mehta – che omaggia i signori di Firenze e Ferrara: In terra pax, con la musiche di Heinrich Isaac e Josquin Desprès; dirige il maestro Fabio Lombardo.

Fra i più grandi interpreti della sua generazione, il maestro Myung-Whun Chung torna alla guida dell’Orchestra del Maggio per il concerto sinfonico del 25 maggio alle ore 20 (tutto esaurito): in cartellone la Sinfonia n. 8, Incompiuta di Franz Schubert e la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms.

Continuano poi le celebrazioni in occasione del centenario del grande Giacomo Puccini: dopo la ripresa di Turandot, chiude la programmazione lirica dell’86ºFestival del Maggio un altro dei capolavori del compositore lucchese ovvero Tosca. Sul podio della Sala Grande, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, il maestro Daniele Gatti, la regia è firmata da Massimo Popolizio. Nei ruoli principali Vanessa Goikoetxea, Piero Pretti e Alexey Markov. Cinque le recite complessive: 24 maggio, 3, 6 e 8 giugno alle ore 20 e il 26 maggio alle ore 15:30.



Il mese di Maggio si conclude con il progetto sorto in collaborazione con la Compagnia Zappalà Danza che, il 30 e 31 maggio in Sala Zubin Mehta, presentano la Trilogia dell’estasi, un’idea del coreografo Roberto Zappalà e basato sulle musiche di Claude Debussy (Après-midi d’un faune), Maurice Ravel (Boléro) e Igor Stravinskij (Le Sacre du Printemps).

In foto Riccardo Muti