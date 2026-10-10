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10 Ottobre 2026

“L’Europa nel caos globale”, la formazione politica prende casa alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli
Il seminario, che prende il via lunedì prossimo, vede un ricco calendario di incontri
diStefania Valbonesi
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Firenze – Lunedì prossimo, 12 ottobre, comincia “L’Europa nel caos globale”, il seminario di formazione politica promosso dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli con l’Ufficio Progetti di cultura politica del Partito Democratico. In tre giornate, il 12, il 19 e il 26 ottobre, nella sede della Fondazione in via degli Alfani 101R a Firenze, una quarantina di quadri, giovani del PD e soci della Fondazione discuteranno con studiosi ed esperti del ruolo dell’Europa in un ordine internazionale sempre più instabile.

La prima sessione indaga se l’Europa sia un soggetto politico, con Giuseppe Provenzano, Federica Bicchi, Piero Graglia, Claudio Tito e Marco Leonardi. La seconda è dedicata all’economia europea nel disordine globale, con Giorgia Giovannetti, Marco Buti, Antonella Mansi, Salvatore Rossi e Maria Stella Rognoni. La terza affronta le sfide dell’intelligenza artificiale tra etica, media, educazione e regolamentazione, con Nicola Zingaretti, Carlo Sorrentino, Flavia Fratello, Erik Longo, Marco Emanuele, Gianluigi Ferrari e Maria Ranieri.
Nelle parole del presidente Valdo Spini, i seminari della Fondazione vogliono essere “una scuola di riformismo”, ovvero “non un confronto astratto di formule ma contenuti riformatori all’altezza della risoluzione dei problemi” del nostro tempo, nella convinzione che “il rapporto con la grande tradizione rosselliana possa essere positivo per i giovani che si impegnano in politica”.

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