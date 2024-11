Imprenditoria solidale: a Stefania Azzali il premio “Women Value Company”

Ha ottenuto un riconoscimento importante Stefania Azzali, nell’ambito dell’evento “Women Value Company Intesa Sanpaolo”, organizzato dal Gruppo bancario in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario. Anche a lei è infatti andato il premio che, giunto all’ottava edizione, dedica iniziative di riconoscimento e valorizzazione alle piccole e medie imprese italiane, pubbliche e private, che adottano politiche di inclusione, di valorizzazione del talento femminile, di welfare aziendale e di parità di genere nel lavoro.

Nell’azione per il sociale di Stefania Azzali spicca l’imponente progetto di ristrutturazione che ha cambiato il volto della cooperativa di via Gioia, grazie a un investimento economico di 800mila euro. Le risorse sono state ottenute in parte attraverso il bonus 110 e in parte vinte con due bandi: il Fondo impresa femminile di Invitalia, forte degli incentivi legati al Pnrr, e Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative. Il progetto di restyling è stato sostenuto anche da tante aziende del territorio.

La consegna del premio

“Abbiamo voluto unire l’efficientamento energetico e la domotica alla bellezza degli spazi in cui lavoriamo, per accogliere nel modo migliore gli utenti e lo staff di Casa Gioia; spesso nella disabilità la bellezza viene trascurata, sottovalutandone l’importanza”, spiega Stefania Azzali, che rivendica con orgoglio il suo ruolo di imprenditrice e mamma di un ragazzo disabile. E inoltre: “Casa Gioia ha un organico completamente al femminile, composto da altre mamme con figli disabili. Non solo investe nelle donne, ma lo fa senza paura in quelle che hanno figli con disabilità”.

Anche questo aspetto si è rivelato fondamentale per l’assegnazione del premio “Women Value Company Intesa Sanpaolo” avvenuta nei giorni scorsi a Firenze, cui hanno partecipato trenta piccole e medie imprese del centro Italia in prima linea nel favorire lo sviluppo dell’occupazione femminile. Un futuro in cui ci siano più donne protagoniste è l’auspicio degli organizzatori, convinti che l’innovazione aziendale ed economica del Paese inizi dal coraggio delle imprenditrici.