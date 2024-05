Elezioni UE, Spini: “Mobilitare le energie perché si parli davvero di Europa”

L’occasione è l’evento dal titolo “‘Lavoro e welfare per unire e rafforzare l’Europa’, in corso a Roma e organizzato dal Circolo Fratelli Rosselli capitolino. Le parole sono quelle di, Valdo Spini e mettono sul tavolo alcuni elementi chiave per affrontare le prossime elezioni europee.

“Fondazioni, istituti, circoli si stanno muovendo per uno scatto in avanti dell’Unione Europea. È necessario rafforzare il legame tra istituzioni europee e i cittadini. Bisogna mobilitare tutte le energie disponibili perché in queste elezioni si parli davvero di Europa, delle forze politiche che agiscono a livello europeo, dell’agenda politica, istituzionale, economica e sociale delle istituzioni della Ue”, dice Spini, già ministro e presidente della Fondazione Circolo Rosselli,

Spini sottolinea che “due forze politiche importanti, il Ppe e il Pse, hanno nei rispettivi congressi i loro spitzenkandidaten, i loro candidati di punta per la presidenza della Commissione europea, cioè per i popolari Ursula von der Leyen e per i socialisti Nicolas Schmit, con cui ho avuto l’onore di partecipare alla Convenzione per l’avvenire dell’Europa che tentò di proporre una Costituzione per l’Unione europea”.

“Bisogna spiegare ai cittadini ed alle cittadine che queste forze politiche hanno dichiarato in anticipo che uso faranno del loro voto nelle prossime elezioni del Parlamento europeo – conclude Spini – un fatto importante di cui si parla troppo poco. È naturale che chi si è sempre riferito al socialismo europeo sostenga la candidatura di Schmit contro i tentativi della destra di estromettere i socialisti dalla maggioranza che indirizza gli organi istituzionali dell’Unione.”.