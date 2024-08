Choc in centro, gravissimo anziano aggredito e pestato

Firenze – Un quartiere sotto choc, una città incredula: l’aggressione ai danni di un residente di novantuno anni, attualmente in gravissime condizioni all’ospedale di Santa Maria Nuova,, avvenuta ieri sera ai margini del centro storico in via Maso Finiguerra, ha scosso profondamente il tessuto sociale cittadino.

Giovedì sera, dopo aver visto la Fiorentina in un pub di via Palazzolo, l’arzillo novantunenne fiorentino stava tornando al suo appartamento, in un condominio di via Maso Finiguerra, quando nell’androne del palazzo si sarebbe imbattuto in due persone, una donna conosciuta in quanto stabile stazionante sotto la pensilina dell’ex cinema Fulgor, e un uomo. I due, forse impegnati a fare sesso o ad assumere droga, si sarebbero scagliati contro il malcapitato sottraendogli il portafoglio. L’ipotesi, che la vittima si sia difesa. Sta di fatto, che è finita a terra sotto i colpi. Ora è in ospedale con due fratture al cranio, sotto stretta osservazione medica.

Sulla questione è intervenuto uno dei comitati più attivi e combattivi della città, il Comitato Palomar-Palazzuolo.

“La delinquenza tossica di via Palazzuolo, via Maso Finiguerra (dove è avvenuta l’aggressione), via dei Canacci, il Prato ecc. esiste da anni. E da anni la denunciamo. Che fosse una situazione pericolosa, lo sapevano tutti. Ma nessuno è stato in grado di invertire la trista rotta imboccata da questo tratto di centro storico, protetto dall’Unesco. Si chiudeva un bar qui, un minimarket là, ma non è mai partita una politica vera di risanamento della strada. Solo sporadici interventi repressivi che da soli non potevano intaccare il giro di spaccio e consumo di droghe pesanti (crack, eroina) che si è incistato nel quartiere e che prospera in un tessuto socio-economico degeadato, tra fondi chiusi, b&b in crescita, illegalità diffuse di ogni genere, a partire dal traffico fuori controllo.

Ora è successo quel che non doveva accadere.

Siamo personalmente molto addolorati per quanto accaduto a questo nostro vicino di casa, mite e indifeso, a cui auguriamo una ripresa rapida. E siamo vicini alla famiglia. Ma temiamo che nemmeno questa disgrazia possa servire a smuovere l’inerzia dei nostri amministratori, che fin qui ci ha afflitto”.