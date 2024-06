A Prato Ilaria Bugetti (Pd) vince al primo turno

Prato – Ilaria Bugetti è la nuova sindaca di Prato, con 52.22% dei consensi dei cittadini pratesi. Una netta vittoria che consegna alla città, al primo turno, la prima donna Dem che avrà il compito di guidarla nei prossimi cinque anni grazie alla tenuta del Partito Democratico. Partito che si conferma il primo in città con oltre il 33% dei voti forte del successo delle due liste civiche che hanno portato alla coalizione oltre il 10% complessivo dei consensi. Premiato anche il campo largo: l’appoggio a sinistra del Movimento 5stelle ha fruttato circa un 4%. “Abbiamo lavorato tanto, ci siamo messi in ascolto con grande umiltà e senza nascondere le difficoltà, ma lasciando spazio ai nostri progetti, alla speranza, a quello che vogliamo costruire- queste le prime parole della neoeletta sindaca all’arrivo al suo comitato, acclamata da centinaia di sostenitori- lo abbiamo fatto tutti insieme, è stato un grande lavoro di squadra e questo è quello che la gente ha sentito, perché poi nelle urne conta quello che si è tramesso come emozioni, progetti e voglia di stare insieme”.

Esce sconfitto il centrodestra di Gianni Cenni esponente di FdI che non è riuscito a portare al ballottaggio Ilaria Bugetti, fermandosi al 41.37%, come invece accadde cinque anni fa con Daniele Spada della Lega. In serata Gianni Cenni ha salutato così i suoi elettori: “Grazie a tutti! Grazie a tutti noi che abbiamo lavorato con amore, con passione, con sacrificio, con energia dal primo all’ultimo giorno. Porteremo avanti le nostre idee, quelle idee che in modo chiaro, trasparente e sereno abbiamo condiviso in 103 giorni di incontri, confronti e ascolto. Sono lo stesso di ieri e sarò lo stesso domani, dopodomani e sempre: innamorato di Prato, la mia città”.

Oltre a Bugetti e Cenni correvano anche Mario Daneri (2,35%), Jonathan Targhetti (2,32%), Fulvio Castellani allo 0,88% e Paola Battaglieri allo 0,86%. A fine spoglio i risultati hanno confermato la vittoria del centrosinistra in tutta la Provincia di Prato con le vittorie a Cantagallo del sindaco Guglielmo Bongiorno al suo terzo mandato, di Francesca Vivarelli, civica appoggiata dal Pd,a Vaiano, battendo il sindaco uscente Bosi, in rotta col Pd, e la candidata del centrodestra Emanuela Paci. Maria Lucarini a Vernio è risultata eletta prima sindaca a Vernio seppur per una manciata di voti (22 per la precisione).Flop invece del centrodestra, col candidato leghista Marco Curcio che non è andato oltre il 19,02%. Netta invece la vittoria di Simone Calamai riconfermato sindaco di Montemurlo con oltre il 76%.