A Pistoia incontri per una sanità a misura del cittadino

Pistoia – Persona ambiente medicina – Per una medicina e una sanità più consapevoli e centrate sul paziente e sul cittadino è il titolo di un ciclo di incontri organizzati a nella Sala Maggiore a Palazzo di Giano, a Pistoia.



Gli eventi sono promossi dalla Fondazione Francis Bacon con il sostegno della Fondazione CARIPT e il patrocinio del Comune di Pistoia e di altri enti pistoiesi, con la finalità di diffondere informazioni esperte sulle frontiere della ricerca in medicina e sui problemi della sanità pubblica.

Gli incontri avranno luogo sabato 17 febbraio (dalle 9) . Vi partecipamo Anna Maria Celesti (Vicesindaco di Pistoia), Alessandro Pagnini (Presidente Fondazione Francis Bacon) e Giovanni Boniolo (Filosofo della scienza, bioetico) che introdurranno la giornata spiegando la sua ragione e la sua importanza a livello italiano per creare una comunità che si occupi di medicina e sanità da vari punti di vista (filosofico, antropologico, sociologico, politico, etico, metodologico ecc.) e il cui fine sia migliorare il rapporto medico-paziente e il rapporto sanità pubblica-cittadino. Successivamente Roberta Raffaetà, docente di Antropologia socio-culturale presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Vicedirettrice di NICHE (The New Institute: The Center for Environmental Humanities), interverrà sul tema ” I microbi tra l’umano e l’ambiente. Prospettive per la medicina”.

Roberta Raffaetà, che attualmente coordina un progetto etnografico finanziato dall’Unione Europea sull’impatto delle nuove tecnologie microbiomiche in biomedicina e biologia, parlerà di un caso esemplare di come si lavora oggi su dati derivati da campioni umani e da campioni ambientali. Analizzerà quindi l’approccio epistemologico che sottende questi studi e come ciò si lega a determinate applicazioni in medicina, soprattutto in riferimento alla medicina personalizzata. Chiuderà infine con una riflessione circa le implicazioni sociopolitiche della medicina personalizzata e della metagenomica. Seguirà un commento di Luca Chiapperino e una discussione alla presenza di esperti provenienti da centri di ricerca non soltanto italiani (Londra, Losanna).

Nella seconda parte della mattinata, saranno presentati due recenti libri di autorevoli figure, Giovanni Boniolo e Paolo Vineis, che si sono contraddistinti nel campo dell’epidemiologia, della filosofia delle medicina e delle medical humanities per una costante attenzione ai problemi dei rapporti tra cura e persona e tra medicina e società. Le presentazioni saranno a cura di figure altrettanto eminenti nel campo della filosofia della scienza e della medicina, tra cui Raffaella Campaner e Stefano Canali. L’evento sarà ripreso e messo a disposizione del pubblico nei siti del Comune e della Fondazione Francis Bacon, la quale in seguito sperimenterà con gli interessati, attraverso il suo sito web, modalità digitali di approfondimento e di discussione dei temi affrontati.