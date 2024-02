Quattro denunciati per i fatti di Pisa

Firenze – Sarebbero quattro, i giovani, tutti maggiorenni, che sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata, per i fatti di Pisa. Lo ha detto il ministro dell’interno Piantedosi nel corso della relazione tenuta stamane in Parlamento circa gli avvenimenti che venerdì scorso hanno visto cariche, manganellate e contusi fra gli studenti, l’esplosione di polemiche roventi e anche l’intervento del Capo dello Stato. Nel corso dell’intervento, il ministro ha ricostruito anche i fatti di Firenze, parlando di “ripetuti tentativi di sfondamento” da parte dei manifestanti per raggiungere il Consolato americano, al di fuori del percorso concordato. Ricordiamo che sia per gli scontri di Firenze che per quelli di Pisa ci sono ancora accertamenti in corso.

Il ministro ha anche sottolineato: “L’ordine pubblico va lasciato fuori da ogni speculazione e le forze di polizia, sempre sottoposte al controllo democratico, devono essere preservate da pericolosi tentativi di strumentalizzazione”.