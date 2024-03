8 marzo: il calendario delle iniziative dell’Università di Firenze 

Firenze – È ricco di incontri e iniziative il calendario degli eventi predisposto dall’Università di Firenze per la Giornata internazionale della donna.

Venerdì 8 marzo è in programma l’incontro principale organizzato dall’Ateneo e intitolato “8X8 – Donne, lavoro, cultura e istituzioni in 8 pillole cinematografiche” (ore 11 – Aula magna del rettorato, piazza San Marco, 4). L’appuntamento, composto da una proiezione e da un talk, è organizzato dall’area inclusione e diversità di Unifi in collaborazione con il Comune di Firenze e potrà essere seguito anche in videostreaming su www.unifi.it

Fra le iniziative che anticipano la giornata internazionale, il ciclo di incontri “Profili di donne fra carte e libri”, che illustra la vita di alcune donne simbolo della società e della cultura italiana contemporanea, attraverso le loro carte e i loro libri. Gli appuntamenti, che hanno preso avvio il 7 febbraio e si protrarranno fino al 27 marzo, si tengono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Archivio Storico del Comune di Firenze (via dell’Oriuolo, 33) e sono organizzati dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo.

Sui canali social del progetto NEXUX-NESS e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è online, fino all’8 marzo, una campagna di comunicazione per valorizzare le storie di donne impegnate in materie STEM.

Dal 4 marzo al 5 aprile, presso la Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura (via Micheli, 2) è aperta al pubblico la mostra bibliografica “Aspettando l’8 marzo”, che racconta l’esperienza delle donne in architettura, design e urbanistica e si inserisce all’interno del ciclo di incontri “Le Archistorie della biblioteca”.

Sempre dal 4 marzo partirà #StorieCheCambiano, iniziativa del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in collaborazione con Kinoa – redazione digitale Cesare Alfieri, che invita gli studenti a lasciare un messaggio sulle bacheche nell’atrio dell’edificio D5 (via delle Pandette) per raccontare i propri sogni e le proprie esperienze di discriminazione o disagio ma anche di empowerment e solidarietà. L’iniziativa si concluderà venerdì 8 con una lezione aperta, durante la quale i temi dei messaggi verranno discussi assieme ai docenti del dipartimento.

Giovedì 7 marzo alle ore 17, nell’Aula Magna NIC Policlinico Careggi (Largo Brambilla, 3) il Comitato Unico di Garanzia Unifi, insieme al Dipartimento di Scienze della Salute e al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo organizza “I gesti delle donne contro i ‘regimi di genere’”, un’occasione di approfondimento sulla valenza performativa del linguaggio e dei gesti nella storia delle donne, con riferimenti ed esempi del mondo tardo antico e contemporaneo.