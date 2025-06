Vivere in due lingue: la letteratura degli immigrati italiani in Germania

“Ci sono stranieri che sanno usare non solo la scopa o la chiave inglese, ma anche la penna”. Come ci ricorda il linguista e filologo tedesco Harald Weinrich (1927-2022), le più profonde riflessioni contemporanee sull’identità, la diaspora, lo sradicamento e il bilinguismo nascono nelle baracche, nei vagoni ferroviari, nei dormitori dei Gastarbeiter (“lavoratori ospiti”) italiani in Germania, tra gli anni ’50 e ‘70.

Eppure è proprio da questo spaesamento, da questa esperienza della marginalità che prende forma una costellazione letteraria unica nella letteratura tedesca: la Gastarbeiterliteratur chiamata anche in critica letteraria Migrantenliteratur o Ausländerliteratur. Si tratta di una scrittura deterritorializzata, translingue, a cavallo tra italiano, dialetti regionali, tedesco standard e Gastarbeiterdeutsch, una fusione dei vari idiomi in contesto lavorativo.

Nella fase iniziale (anni ’60-’70) dominano testi autobiografici, lettere, diari intimi, in italiano dialettale o semplificato. Pubblicati su riviste di missioni cattoliche come La Squilla (poi Corriere d’Italia) e «I quaderni del Mulino», questi testi sono privi di pretese letterarie e non concepiti per la pubblicazione: regna il disagio dell’isolamento dovuto alla barriera linguistica: l’esperienza del lavoro non è infatti capace di dare a lavoratori poco integrati e “isolati” nella loro “Little Italy”, nella “bolla” linguistica e culturale, un uso corretto della lingua straniera.

Come scrive Marisa Steiner, “la carta diventa interlocutore nell’isolamento”, un’esigenza espressiva che precede ogni consapevolezza autoriale. Intrisa di una mitologia della patria perduta e di un’idealizzazione regressiva della terra natia dalle sfumature in stile “O sole Mio”, questa poetica si sviluppa in seguito in una poesia propriamente Gast, come la definisce Antonio Pesciaioli, direttore del periodico “Il Mulino Letterario”: senza sofismi e sottintesi, fatta da operai anche con la quinta elementare e semianalfabeti, fatta anche da operai dotti, ma che ha per forma qualitativa quel denominatore comune di essere schietta, provata, masticata e fatta carne della propria carne».

A partire dagli anni ’80 alcuni autori, i quali a differenza della prima generazione non sono più operai, ma accademici, avviano poi una riflessione più strutturata: il 16 novembre 1980 nasce a Francoforte la Polynationaler Literatur- und Kunstverein (PoLiKunst) su iniziativa tra gli altri di Carmine Abate, Gino Chiellino e Franco Biondi con lo scopo di promuovere, come ricorda Marisa Steiner, lo spirito di tolleranza e di intesa tra i popoli, il dialogo artistico tra gli immigrati viventi in Germania, la divulgazione dell’arte e della letteratura creata da stranieri in Germania e una scrittura transnazionale, multiculturale e dell’impegno capace di sfidare le gerarchie estetiche dominanti.

Si tratta quindi di una letteratura che non è specifica né per il paese di provenienza, né per quello d’arrivo e i temi ricorrenti riguardano la ricerca di un’identità linguistica e il vivere tra la cultura italiana a quella tedesca, come suggerisce la poesia di Biondi Sprachfelder: “In meinem Kopf/haben sich die Grenzen zweier Sprachen/verwischt/doch/zwischen mir/und mir/verläuft noch/der Trennzaun/der Wunden zurücklässt/jedesmal/wenn ich ihn/öffne” (“Nella mia testa/i confini di due lingue/si sono cancellati/però/tra me/e me/ esiste ancora/il recinto/che lascia ferite/ogni volta/quando lo apro”).

Ne risulta quindi una letteratura fortemente “deterritorializzata”, periferica o decentrata, ai margini della grande Cultura, prodotta cioè da una minoranza che usa la lingua del paese ospite.

La lingua non è più solo strumento espressivo ma anche oggetto tematico: il vivere “in due lingue” viene esplorato come ferita, risorsa, dislocamento. Come scrive Chiellino, vincitore nel 1987 del premio più prestigioso in ambito letterario tedesco – il premio Adalbert von Chamisso, nella poesia Verstummung (“Ammutolire”) dedicata a una voce centrale dello sradicamento, il poeta poliglotta Paul Celan (1920-1970): “Meine Sprache grenzt mich ab/ich habe di aufgegeben/mit deiner/verfaulen mir/die Gefühle im Bauch” (“La mia lingua/mi isolava/l’ho abbandonata/con la tua/imputridiscono/in me/ i sensi”).

Emergono allora due tedenze divergenti ma dialoganti: da un lato, chi scrive in italiano, come Giuseppe Giambusso, sceglie una continuità con la tradizione poetica nazionale, arricchita però da motivi migratori, quali la nostalgia e il dramma della frattura linguistica. Dall’altro chi scrive in tedesco, come Chiellino stesso, Lisa Mazzi o Fruttuoso piccolo, per rivendicare lo statuto di piena legittimità culturale dei loro prodotti culturali.

La riflessione accademica accompagna e legittima il fenomeno. Negli anni Ottanta quindi Biondi introduce il concetto di Literatur der Betroffenheit, la “letteratura del coinvolgimento emotivo”, come concetto alternativo a Gastarbeiterliteratur (altri concetti alternativi sono quelli di “Migrantenliteratur/Migrationsliteratur” – “letteratura dell’emigrazione”, “Literatur der Fremde“ – „letteratura straniera“ o „Literatur ausländischer Autoren in Deutschland“ – „letteratura di autori stranieri in Germania“).

A partire dagli anni Novanta e Duemila, con la fondazione della banca dati BASILI-LIMM (“Banca dati degli Scrittori Immigrati in Lingua Italiana e della Letteratura Italiana della Migrazione Mondiale” – https://www.basili-limm.it/presentazione) a opera di Armando Gnisci (1946-2019) nel 1997, questa letteratura deterritorializzata viene riconosciuta come corpus transnazionale: vi confluiscono autori di nuova generazione, figli dell’emigrazione, autori translingue, che mettono in discussione le categorie stesse di “letteratura nazionale”. Il loro sguardo è quello del fremder Blick, lo “sguardo straniero”, che produce distanza critica rispetto alla società ospite e quella di origine.

Così una figura come Stefano Vilardo, autore di Tutti dicono Germania, Germania (1975), una trasposizione poetica di 40 testimonianze di emigrati siciliani in Germania, racconta il mito dell’Eldorado tedesco dal punto di vista degli emigrati siciliani, mescolando dialetto, italianismi e calchi tedeschi. Dal canto suo Franco Biondi nel 1981 osserva che il Gastarbeiterdeutsch non è affatto la lingua mutilata di Celan, ma una lingua capace di ibridismi, neologismi e calchi come “tolemaccio” per Dolmetscher (“traduttore”) e “Sabrich” per Saarbrücken, espressione di un’autorialità che conosce talmente bene le lingue madri al punto di essere capace di «giocare» con queste.

Questa letteratura deterritorializzata, ha saputo quindi trasformare lo sradicamento in forza creativa, non più semplice testimonianza ma gesto estetico e politico ridefinendo i confini culturali della Germania contemporanea.

Bibliografia

Marisa Steiner: “Gastarbeiterdeutsch – Migrantenliteratur” : letteratura decentrata, in: “Comunicare. Letterature lingue”, vol. 2 (2002), pp. 291-317.

La letteratura dell’emigrazione: gli scrittori di lingua italiana nel mondo (a cura di Jean-Jacques Marchand). Torino: Edition Fondazione Giovanni Agnelli, 1991. All’interno:

-Carmine Abate: “In margine all’antologia In questa terra altrove”, pp. 369-384.

-Immacolata Amodeo: “Gino Chiellino: fra collettività e individualità”, pp. 377-384.

-Gino Chiellino: “Continuità e alternativa alla letteratura nazionale italiana. Autori italiani nella Repubblica federale tedesca”, pp. 96-106.

-Paolo Mario Sipala: „Germania, Germania: poesie dell’emigrazione di Stefano Vilardo, pp. 385-392.

https://www.basili-limm.it/presentazione

Foto: Deutschlandfunk Kultur