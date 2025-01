“Viva l’Italia Libera”, ex combattenti contro il duce

Chi di noi immaginava che nell’ambito degli ex combattenti non solo ci fu chi si oppose con fermezza all’infiltrazione fascista dentro l’ANC, ma anche chi compì gesti eclatanti nelle pubbliche piazze, che questi combattenti della Prima Guerra mondiale gettassero tutto il peso del loro prestigio per ostacolare la salita al potere di Mussolini ?

Si tratta di un pezzo di storia patria rimasta all’ombra della retorica fascista le cui nebbie sono difficili da dissipare, in particolare quando si parla dell’opposizione articolata che li fascismo incontrò nel Paese nei primi, fondamentali anni di conquista delle posizioni che poi lo portarono al potere. E non si trattò di un’opposizione relegata solo a quelle scelte politiche che erano coerenti con le proprie ideologie, come i socialisti e i comunisti poi, ma allargata a settori importanti della borghesia, repubblicana e liberale, che sentiva minacciata nella sua stessa essenza l’idea delle libertà individuali e dell’uguaglianza giuridica che erano il lascito, mediato dal senso dell’etica laica e repubblicana di Mazzini, della Rivoluzione francese. Un equivoco che aveva attraversato il Risorgimento italiano, diventato a un certo punto, su pressioni economiche e internazionali e per ragioni di interesse piemontesi, monarchico e codino, ma che continuava a esercitare un potente afflato ideale su un settore della società italiana che aveva salutato con entusiasmo la prima guerra mondiale come il compimento dell’unità nazionale. Una schiera che si rivelerà, dentro le sezioni dell’ANC, nemica del nascente potere mussoliniano.

Questo materiale storico, semisconosciuto e riposto nel dimenticatoio dalla retorica fascista prima e dal disinteresse della pubblicistica del dopo Liberazione poi, emerge in tutta la sua vitalità nel saggio di Federico Melotto, autore del libro ‘Viva l’Italia libera–Storia degli ex combattenti che dissero no al fascismo (1923-1925)” .

Il libro è stato presentato ieri, 15 gennaio, allo Spazio Rosselli a Firenze, alla presenza dell’autore, con Giovanna Lori, che ha scritto il libro sull’esponente fiorentino di Italia Libera Dino Vannucci e Roberto Bonente, ricercatore di Storia Contemporanea.

“Siamo nel solco del ricordo del centenario degli avvenimenti del 1924-25. Italia Libera – ha spiegato Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli – era un’associazione di ex combattenti della Prima guerra mondiale, in generale aderenti al Partito Repubblicano, che aveva fatto la scelta dell’antifascismo. Fondata a Firenze nel 1924, tra i suoi soci c’erano Carlo Rosselli ed Ernesto Rossi. Fu soppressa dal regime nel 1925. Molti tra i suoi aderenti aderirono poi a Giustizia e Libertà”.

Ma cos’è stata Italia Libera? “Ho incontrato Italia Libera per la prima volta, studiando il fascicolo veronese dell’ANC- dice Melotto – a un certo punto, nel 1923, i fascisti veronesi cominciano ad avere una serie di problemi rilevanti nel tentativo di controllare la sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti. All’interno dell’Anc veronese infatti c’erano personaggi importanti che resistevano al tentativo del fascismo di assoggettare le varie sezioni dell’associazione, ma non solo. Dopo la presa del potere infatti Mussolini e i suoi impartirono impulsi precisi nel senso di una tentacolare diffusione che passava anche attraverso la presa delle varie associazioni che potevano aiutare la pervasività del fascismo”. Il fenomeno, passato alla storia col nome di fascistizzazione, diventò inesorabile via via che il potere di Mussolini cresceva, fino al 1925, quando con le leggi fascistissime le uniche alternative per le opposizioni furono quelle della clandestinità. Ma la fascistizzazione era progredita capillarmente nella società italiana, imponendo le sue narrazioni e trasformando criminali operazioni di intimidazione, pestaggio, incarcerazione, persecuzione politica, confino, in una giusta crociata contro il caos e l’insicurezza in cui i “nemici” volevano sprofondare il Paese.

A questa logica, qualcuno si oppose sin dall’inizio ed ebbe la lucidità non solo di denunciare, ma anche di sottrarsi alla grande opera di assimilazione-annientamento della memoria che il fascismo faceva nello spianarsi la strada verso un potere assoluto se non di nome (resistettero infatti vecchi istituti svuotati di ogni significato, con la connivenza attiva della monarchia sabauda), di certo di fatto. In questo senso, è emblematica la resistenza di Italia Libera: “Va detto che all’interno dell’Anc c’erano molti ex combattenti ben disposti alla fascistizzazione – spiega Melotto – il fascismo stesso è figlio della Prima Guerra Mondiale. In realtà, nel 1923, qualcosa del dissidio interno viene a galla. Ed è dirompente per il fascismo. Raffaele Rossetti, eroe di guerra, medaglia d’oro al valore per avere affondato, con Raffaele Paolucci, la corazzata Viribus Unitis ammiraglia della Marina austriaca nel porto di Pola, urla in faccia al gerarca fascista De Vecchi in occasione di un’adunata di piazza a Verona, “Abbasso il fascismo Viva l’Italia Libera””. Un episodio disturbante, ma Rossetti è un eroe intoccabile anche per i fascisti. Almeno per ora. Siamo nel 1923, ancora non c’è stato il delitto Matteotti, che smaschera definitivamente il regime. E’ lo stesso De Vecchi a trattenere la sparuta minoranza di animosi fascisti che vorrebbe punire Rossetti. Sembra tutto risolto, ma non finisce qui.

“Quel grido non arrivava dal nulla – continua Melotto – arrivava da un’insoddisfazione, forte, che esisteva all’interno dell’Anc, almeno dall’ottobre del 1922, quando il fascismo prende il potere. Qualche mese dopo, si consuma un altro episodio. Questa volta siamo a Roma, a piazza Venezia, e c’è Mussolini. Un gruppo di ex combattenti, a Roma per celebrare l’anniversario di una battaglia, grida “Abbasso il fascismo, Viva l’Italia Libera”. E’ propriamente questo l’episodio che segna la nascita della corrente interna dell’Anc”. Il gruppo, quasi tutti repubblicani, vede la presenza di personaggi che avranno poi un seguito nella storia nazionale, come Randolfo Pacciardi.

La storia procede con frequenti e numerosi episodi di violenza nei confronti delle sezioni italiane dell’Anc, per cancellare l’opposizione e mettere a punto il disegno fascista di mostrare contiguità assoluta con gli ex combattenti e la guerra “tradita”.

“Per il fascismo, che si proponeva come unico interprete delle sofferenze e della gloria delle trincee del Carso e unico erede della Grande Guerra, era impossibile ritrovarsi contro eroi di guerra, medagliati, non socialisti pacifisti e contrari alla guerra, ma gente che la guerra l’aveva combattuta, voluta, erano tornati e vedevano nel fascismo non un’opportunità, ma un grande problema”.

I combattenti di Italia Libera rompono il giochino del fascismo come unico interprete della gloria tradita della Grande Guerra, e diventano così uno dei nemici più fastidiosi. Dal canto loro, Italia Libera non solo nasce all’interno dell’Anc, ma cerca di restarne all’interno, come una corrente eterodossa che tuttavia, dopo il delitto Matteotti del 1924, deve uscire.

Dal 1924 al 1925 si rincorrono fra prefetti e questori fascisti voci che darebbero gli ex combattenti di Italia Libera risoluti e capaci di mettere insieme un vero e proprio movimento organizzato militarmente. Voci gonfiate sicuramente, come spiega Mottolo, ma che vedevano in alcune sezioni particolarmente numerose come quella veronese, oltre duemila iscritti, o particolarmente alte nella composizione qualitativa come quella fiorentina, la capacità di organizzarsi in modo significativo contro il regime. Molti di loro, dopo il 1925, entrano in Giustizia e Libertà. Comincia la tragica parabola del fascismo.