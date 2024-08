Violenze contro sanitari, gli infermieri: “Non considerati”

Firenze – L’incontro tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze e la Prefettura: contro le violenze che sono sempre piu frequenti nei confronti del personale addetto alla sanità , ha lasciato l’amaro in bocca all’Ordine delle professioni infermieristiche. “Un momento di confronto importante in cui avremmo voluto e dovuto essere coinvolti”, dice David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia, commentando la presenza in Prefettura dell’Ordine dei medici fiorentino, con l’obiettivo di caldeggiare protocolli e accordi fra forze dell’ordine e Asl.

“Siamo amareggiati per non essere stati coinvolti – dice Nucci – anche perché noi per primi abbiamo più volte denunciato le violenze e situazioni di pericolo che sempre più spesso hanno luogo nei presìdi sanitari, evidenziando la necessità di maggiore controllo ai fini della sicurezza di lavoratori e cittadini. Aggressioni che coinvolgono tutto il personale sanitario e non solo i medici. Riteniamo che sarebbe equo e corretto poter programmare un incontro in cui tutti i protagonisti del mondo sanitario siano coinvolti, un tavolo che riunisca gli ordini e i rappresentanti sindacali di tutte le professioni sanitarie, ognuna con la propria voce“.