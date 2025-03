Violenza sulle donne: via al Ddl che introduce il delitto di femminicidio

È arrivata nel tardo pomeriggio di ieri il via libera al disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri all’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Una serie di norme alla vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna,per dare più di un segnale alle donne che vivono situazioni di fragilità specie in ambito domestico o familiare. Da gennaio le donne che sono state uccise nel nostro Paese sono sei, un fenomeno in calo rispetto allo scorso anno, ma l’allarme resta alto per tutta una serie di reati spia che sono i primi indicatori della violenza psicologica, fisica, economica nei riguardi di una donna in quanto donna.

“L’introduzione di questo reato,- così il giudice Valerio de Gioia consulente giuridico della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio, – come fattispecie autonoma di femminicidio è un grande passo avanti, perché consente innanzitutto di inquadrare e differenziare rispetto all’ordinaria norma di omicidio la figura particolare del femminicidio che sappiamo essere determinata dall’uccisione di una donna in quanto tale. Questo comporta a livello processuale che non ci sarà più ansia o gara riguardo alle circostanze aggravanti che possono portare all’ergastolo. Abbiamo un buco nel sistema perché quando nel nostro Paese viene uccisa una donna dal suo ex che sia stato esso convivente, coniuge, compagno, fidanzato, non è prevista la pena dell’ergastolo. E dunque questa fattispecie autonoma elimina l’equivoco che abbiamo finora avuto su cosa si intende per femminicidio. Perché adesso verrà contestato nel capo d’imputazione l’uccisione di una donna in quanto donna per motivi di discriminazione di odio o per la necessità di eliminare i suoi diritti. E soprattutto avremo un regime sanzionatorio che consentirà al Pubblico Ministero di non dover ricorrere a forzature per poter giungere alla pena che è quella del l’ergastolo. Dunque un grande passo avanti”.

Mentre sul Testo Unico del quale si attende la pubblicazione e che dovrà contenere tutte le norme sul contrasto alla violenza di genere, de Gioia afferma: “Nello stesso comunicato del Consiglio dei Ministri c’è scritto che questo tipo di misure si mettono in linea con l’obiettivo della realizzazione di un Testo Unico che compilativo, verrà arricchito con queste nuove misure che sono fondamentali”.

Lo scorso anno ci sono stati 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn, con un aumento del 44% mentre 5.858 sono stati gli ammonimenti adottati per violenze in ambito domestico con incremento del 126% rispetto anno precedente. Sono stati 415 nel 2024 gli arresti in flagranza differita applicati grazie a quelle disposizioni normative adottate con la legge 168 del 2023″.



I braccialetti elettronici usati attualmente per questo tipo di reati sono più di 5.700 su un totale i 12mila di impiego che viene fatto per le varie fattispecie. C’è una formazione crescente delle forze di polizia su questo tema. Ad oggi si contano 339 stanze rosa – ovvero i luoghi dedicati all’ascolto delle vittime – di cui 131 presso questure e commissariati e 208 nelle caserme dei carabinieri.



In foto il giudice Valerio de Gioia