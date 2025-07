Violenza di genere, la Camera dei Deputati aprirà uno sportello

Si chiamava Pierpaola Romano,la poliziotta mamma e moglie di 58 anni, uccisa con tre colpi di pistola nel mese di giugno del 2023 dal collega di polizia Massimiliano Carpineti che poi, datosi alla fuga, si tolse la vita con la stessa arma, dopo aver percorso diversi chilometri a bordo della sua auto dal quartiere di Torraccia,dove viveva la vittima,una zona residenziale di Roma.

Un tragico femminicidio e per il modo in cui la donna fu uccisa: tre colpi di pistola,uno dei quali mortale,un proiettile la raggiunse alla nuca mentre era di spalle, ma anche per i soggetti coinvolti,tutti componenti delle forze dell’Ordine,(compreso il marito della vittima). L’opinione pubblica si interrogò nuovamente su quanto accaduto con appelli e fiaccolate,ma anche la politica di Palazzo non si sottrasse perché Romano era in servizio alla Camera dei Deputati dove garantiva la sicurezza.

E all’epoca la condanna su quell’efferato femminicidio da parte dei partiti fu unanime e tutti, in maniera trasversale, chiesero misure urgenti per arginare un fenomeno sempre più allarmante e contro il quale era ed è necessario adoperarsi con azioni e strumenti per tutelare le vittime. Qualche giorno fa è arrivata la notizia sull’approvazione dell’Ordine del Giorno, a prima firma dell’onorevole Stefania Ascari e della collega Morfino, che impegna l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori della Camera dei Deputati a valutare l’istituzione di uno sportello anti-violenza di genere, aperto al pubblico, all’interno di Montecitorio.

Perché,”Il femminicidio, per mano di un collega, di Pierpaola Romano che svolgeva la sua funzione di ufficiale di pubblica sicurezza proprio presso la Camera, – così la Ascari su un lungo post sui social, – ha fatto comprendere che nessun luogo è immune dalla violenza di genere e le istituzioni devono essere da esempio nel mettere in atto ogni possibile strumento di contrasto, ma anche di prevenzione”.

Ad oggi è passato un anno,(luglio 2024),dal discorso che l’onorevole Stefania Ascari della commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio e prima firmataria del Codice Rosso,tenne alla Camera,con chiedeva l’istituzione nei locali della Camera,di uno sportello antiviolenza intitolato alla Romano.

“ La violenza,- disse l’onorevole Ascari –non conosce confini e le istituzioni devono essere da esempio nel mettere in atto ogni possibile strumento di contrasto, ma anche di prevenzione. Ogni episodio di violenza non è mai un fatto privato, ma un fatto collettivo ed è compito delle istituzioni promuovere iniziative concrete e utili”. E concluse ringraziando l’assemblea della Camera per l’accoglimento della richiesta affermando che era “un segnale positivo per contrastare un fenomeno criminale e strutturale che deve essere combattuto alla stessa stregua della mafia e del terrorismo”.

Oggi l’auspicio,che se passasse l’istituzione di questo sportello presso la Camera dei Deputati, si dia il via all’apertura di altrettanti nelle pubbliche amministrazioni e nei luoghi di lavoro sempre che supportati da associazioni che abbiamo un background di esperienza contro la violenza sulle donne e impegnate nel contrastare discriminazioni e sopraffazioni di genere. Sarebbe questo infatti un ulteriore passo avanti verso tutte le donne che vivono situazioni di marginalità e di pericolo. E soprattutto mostrerebbe la buona volontà della politica nel dare risposte concrete alla risoluzione delle cause profonde del problema della violenza che ha natura prevalentemente culturale. In attesa dunque del vero cambiamento,obiettivo nel nostro Paese ancora lontano da raggiungere,riuscire con azioni mirate,come l’istituzione di sportelli, per ribaltare lo squilibrio di potere tra persone di sesso opposto che è alla base della violenza, sarebbe un punto a favore delle donne,e delle sue volontà decisionali.

Foto dell’associazione Senza Veli sulla lingua