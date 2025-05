Viaggio sentimentale enogastronomico, in scena passioni, famiglie e cultura

Firenze – Si chiama “Made in Italy. Viaggio sentimentale nell’enogastronomia di casa nostra”: è un libro, ma è anche una guida, un contributo antropologico, una perla sfaccettata di storie locali e infine, un trattato sulla grande tradizione alimentare e vinicola italiana. In più possiede il vantaggio di una scorrevole lettura, un affascinante affabulare che trasporta il viaggiatore, in tandem con l’autore, lo scrittore e manager Matteo Donelli, dentro una delle anime più autentiche del Bel Paese in un’immersione di profumi, cibi e vini che mette il lettore nelle condizioni di riconoscere l’anima più autentica dell’Italia.

Il libro consta di 33 storie che raccontano altrettante aziende, perlopiù piccole e sconosciute, ma grandissime nei loro racconti di passione e resilienza. Da Raffaella Bissoni, a Cuomo a Storchi, a Zappalà a Rizzoli, pasta, vino, formaggi, latte, pomodori, acciughe, bollicine …. è la nostra storia quella che va in onda. Una storia italiana che rischia, se non sostenuta, aiutata e soprattutto raccontata, di disperdersi dell’omologazione di tempi che non amano più le passioni ma solo il profitto, fino a inventare storie non autentiche e di plastica che non convincono ma agganciano “l’utente”.

Tirando le fila, che differenza c’è fra una buona pubblicità e una storia vera? Rispondono in due, l’autore Matteo Donelli, reggiano di Reggio Emilia ma internazionale per vocazione ed esperienza, e Marco Ginanneschi, direttore del Consorzio perla tutela del Cantuccino Toscano Igp, anch’egli protagonista, per storia e competenza, della serata di presentazione del libro che sì è tenuta venerdì scorso al Libraccio di via de’ Cerretani a Firenze. Entrambi ribadiscono che è l’autenticità delle storie, sia per la veridicità del produttore che per la passione del giornalista, a vincere ed emergere. Perché il fine, lo dice chiaramente Donelli, non è la vendita, ma la conoscenza del percorso, la radice da cui promana e a cui si abbevera il prodotto. Questa conoscenza, che è cultura, si traduce in storia e la storia in consapevolezza. Ecco perché piccole produzioni di eccellenza diventano famose nel mondo, magari anche di più che nel proprio territorio d’origine.

Ma per fare questo ci vogliono capacità di investimenti, consapevolezza del proprio valore, capacità di comunicazione. Un insieme che per essere vincente ha bisogno di rafforzarsi e stringersi, creando una forza complessa che possegga massa d’urto. All’,estero è già realtà. È necessario anche per l’Italia. “Bisogna avere fantasia e capacità comunicative”. E anche comprendere profondamente che cultura e tavola siano l’uno il prodotto dell’altro, in un rapporto biunivoco che non viene meno.