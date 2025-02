Via Mariti, Funaro si sbilancia sul giardino

Firenze – Via Mariti, la cerimonia di ieri con il presidio e le richieste avanzate dal comitato dei residenti di un giardino titolato alle vittime dell’incidente di febbraio scorso, quando nel cantiere della nuova Esselunga una trave di cemento schiacciò la vita e le speranze di Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri, ha visto un’apertura da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro. Al posto di quel che resta del cantiere dell’Esselunga, “sarebbe bello un giardino, o comunque degli spazi di socialità per i cittadini”, ha detto Funaro, dopo che ieri il Comune ha scoperto la targa in memoria della tragedia. L’area, però, è sotto sequestro e “ora è chiaro che bisogna aspettare” la fine delle indagini. “Poi- assicura nel corso di un’intervista a Rtv 38- avvieremo le interlocuzioni necessarie. Da parte mia e dell’amministrazione c’è la volontà di provare ad avviare un confronto per vedere se la strada può essere percorribile. Al momento opportuno questo verrà fatto”.

Sulla questione, interviene il consigliere comunale di Spc Dmitrij Palagi. “La Sindaca apre alla richiesta della cittadinanza di vedere superata l’idea di un centro commerciale in via Mariti? Bene! – dice Palagi – allora la maggioranza convochi le Commissioni di competenza, a cui sono state assegnati due atti in cui proponiamo di sostenere le richieste del Comitato Ex Panificio Militare e dell’Assemblea 16 Febbraio. Aggiungiamo che sarebbe stato il caso di evitare di accogliere l’osservazione di Esselunga al Piano Operativo, invece di dare parere favorevole alle richieste della grande distribuzione, per poi rimandare alla fine delle indagini ogni azione da parte del Comune sulla zona segnata dalla strage del 16 febbraio 2024”.