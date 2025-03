Via libera del Senato al Ddl: un miliardo per l’Intelligenza artificiale

Un miliardo di euro per investimenti nell’intelligenza artificiale e tanti grattacapi in seno al Governo per stare in bilico tra Usa e Ue. Il Disegno di Legge numero 1146 denominato “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” approvato dal Senato il 20 marzo con 85 voti favorevoli e 42 contrari, non è altro che il seguito dell’AI Act dell’Unione Europea. Il provvedimento, che passa adesso all’analisi della Camera prima di diventare legge, è infatti l’atto di integrazione a livello italiano della disciplina adottata nel luglio 2024 in sede europea. E cioè, proprio la normativa messa all’indice dall’amministrazione Trump perché sovrabbondante di regole, lacci e lacciuoli, che finiscono per essere un freno – secondo gli americani – allo sviluppo e all’innovazione.

Del resto, prima ancora della battaglia dei dazi, al Vertice sull’intelligenza europea di Parigi del 10 febbraio scorso, il vicepresidente Usa J.D. Vance, aveva tuonato: “L’Europa ha messo troppe regole sull’IA, state frenando lo sviluppo del settore. Gli Stati Uniti sono leader mondiali dell’intelligenza artificiale e lo saremo ancora di più perché i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati in America saranno liberi da pregiudizi ideologici”.

Gioverà appena accennare anche all’attacco portato pochi mesi fa, all’AI Act e anche al GDPR, il Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, direttamente da Mark Zuckerberg e da altri proprietari dei colossi digitali americani “Con queste norme, frammentarie e imprevedibili, l’Europa resterà fuori dal mercato dell’IA che è in continua evoluzione”. Proprio ciò che il vicepresidente Vance ha energicamente ripetuto in faccia ai leader europei al Vertice di Parigi.

In realtà, quelle che gli americani definiscono semplicisticamente regole, rappresentano il tentativo dell’Unione Europea di essere coerente con quella cultura dei diritti dei cittadini che rappresenta un collante – forse l’unico, e non per tutti gli Stati aderenti – della stessa ragion d’essere dell’Unione. Tutela delle persone e classificazione in quattro comparti dei rischi da IA sono le caratteristiche prioritarie dell’AI Act.

Ora il quesito di fondo per il Governo è come mantenere un equilibrio, in un campo strategico quale quello dell’intelligenza artificiale, tra la posizione geopolitica dell’Italia smaccatamente trumpiana, e l’applicazione coerente della normativa in via di definitiva approvazione, nettamente posizionata – come inevitabile – nel solco dell’AI Act, così inviso a Trump e tutta l’oligarchia tecno-miliardaria che lo sostiene. Ci vorranno capacità equilibristiche non da poco quando il Disegno di Legge numero 1146 verrà approvato anche dalla Camera.

Così vicini, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini al tandem Trump-Musk, alfieri della deregulation nei campi applicativi dell’intelligenza artificiale, così lontano il disegno di legge del Governo Meloni-Salvini sull’IA, che fissa invece regole, obblighi e limiti, al traino obbligato della normativa europea. Con il testo approvato dal Senato, il Governo è infatti delegato all’emanazione dei decreti legislativi necessari per conformare la normativa interna al Regolamento europeo, in particolare nei settori dell’istruzione e della prevenzione dell’uso illecito dell’IA.

Ma quali sono le tematiche salienti del Disegno di Legge approvato dal Senato, in coerenza con la superiore normativa europea? Intanto, viene prevista una spesa autorizzata di un miliardo di euro per incentivare investimenti nel settore. Il testo appena approvato, composto da 26 articoli, affronta in modo articolato cinque ambiti principali: la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, il ruolo delle autorità competenti, le misure di promozione, la protezione del diritto d’autore e il quadro sanzionatorio penale.

Il primo articolo stabilisce gli obiettivi e l’ambito di applicazione della delega; il secondo definisce concetti chiave come “sistemi di intelligenza artificiale”, “dati” e “modelli di IA”, secondo quanto previsto dalla normativa europea.

I principi generali sono contenuti negli articoli 3, 4 e 5, che richiamano un’impostazione centrata sull’essere umano, il rispetto delle istituzioni democratiche, dei diritti fondamentali e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Proprio i concetti di fondo dell’AI Act dell’Unione Europea.

L’articolo 6 stabilisce un’esclusione importante: le norme del provvedimento non si applicano alle attività condotte da organismi dedicati alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza e alla difesa. Le restanti disposizioni disciplinano l’utilizzo dell’IA in molteplici settori, tra cui: sanità e disabilità, ricerca scientifica, fascicolo sanitario elettronico, sorveglianza nel settore medico, gestione della sanità digitale, mondo del lavoro, protezione dei dati personali, sviluppo economico, professioni intellettuali, Pubblica Amministrazione, ambito giudiziario, sicurezza informatica nazionale.

Rilevante anche il capitolo dedicato al diritto penale: si prevede l’introduzione di aggravanti specifiche per i reati commessi mediante l’uso dell’IA, nonché una nuova figura di reato legata direttamente all’impiego illecito di tali tecnologie.

Il testo affida alla Presidenza del Consiglio il compito di guidare la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, individuando nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) i principali organi di riferimento in materia.

Un’attenzione particolare è riservata alla tutela degli utenti e alla regolamentazione delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, in relazione al diritto d’autore. E in questo senso, visto l’impatto dei modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, Pilote o Claude nel lavoro giornalistico, c’è un primo commento della segretaria nazionale della FNSI, Alessandra Costante: «Da mesi la Federazione nazionale della Stampa italiana sostiene che l’intelligenza artificiale non possa essere uno strumento che produce informazione, in concorrenza con i giornalisti, divorando il patrimonio di notizie protette dal copyright e dal diritto d’autore – sottolinea Alessandra Costante -L’ok del Senato al disegno di legge delega ci consegna un motivo in più per chiedere agli editori al tavolo del rinnovo contrattuale il rispetto del lavoro e della proprietà intellettuale dei giornalisti. Consentire alle società che operano nell’ambito della IA di saccheggiare il lavoro dei colleghi significherebbe impoverire l’informazione ed esporre i cittadini al rischio di fake news».

Adesso il Disegno di Legge italiano procede il suo cammino verso l’approvazione da parte della Camera. Parallelamente, prosegue il percorso applicativo a tappe dell’AI Act europeo. Il 2 febbraio è entrato in vigore il divieto sui sistemi di IA con rischio inaccettabile, come l’identificazione biometrica; il 2 maggio entra in campo l’applicazione dei codici di condotta; il 2 agosto, uno dei passaggi più delicati sarà quello dell’applicazione delle regole di governance e degli obblighi per i sistemi di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT. Solo trascorso un altro anno, il 2 agosto 2026 è prevista l’applicazione di tutte le norme del regolamento. Infine, tutto il quadro normativo dovrà essere rivalutato entro il 2 agosto 2028. Chissà, a quel momento, quanto avrà già corso la gazzella dell’innovazione tecnologica, notoriamente molto più veloce della endemica lentezza burocratica di ogni legislatore.