Verso un nuovo ordine mondiale: dialogo fra le potenze asiatiche

Il 2025 sarà,secondo quanto ampiamente previsto da diversi analisti, l’anno dei grandi cambiamenti geopolitici, e di nuovi scenari economici. Questo perché l’Europa si è scoperta vulnerabile a causa della minaccia russa e la protezione americana non è più sicura. Un nuovo ordine mondiale, dunque, si affaccia all’orizzonte con due potenze protagoniste : Usa e Cina, che hanno dato il via a una serie di sfide commerciali e dazi alle stelle , (mentre la questione Taiwan rimane sempre aperta).

Ad alzare i toni dello scontro, il repubblicano Donald Trump che a pochi mesi dal suo insediamento alla Casa Bianca,convinto sostenitore di “Make America Great Again”, (rifare grande l’America), con l’insensata politica dei dazi ha causato un vero e proprio tsunami nelle economie di tutto il mondo con significativi crolli nelle Borse mondiali ed europee.

Sul braccio di ferro in atto tra l’amministrazione americana e il governo di Pechino,il ministero dell’Economia cinese ha fatto sapere che,”anche se gli Stati Uniti continueranno a imporre tariffe più alte, non avrà più senso economico e diventerà una barzelletta nella storia dell’economia mondiale”, aggiungendo che “con le tariffe al livello attuale, non c’è più un mercato per le merci statunitensi importate in Cina”. E ancora: “Se il governo statunitense continuerà ad aumentare le tariffe sulla Cina, Pechino le ignorerà”. Mentre il presidente Xi Jinping a margine di un incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha rincarato la dose invitando l’Ue a collaborare con la Cina per resistere alle “bullizzazioni” di Trump.

Dichiarazioni alle quali sono seguite in tempi brevissimi quelle ottimistiche del presidente americano che ha nuovamente sorpreso tutti evocando la possibilità di offrire esenzioni alla Cina per i dazi “minimi” del 10% motivandole come “ovvie ragioni”, senza specificare però quali potrebbero essere. E ha aggiunto che Xi Jinping, “è un suo amico e che lo stima molto”.

Ne parliamo con Alessandro Vesprini vice-coordinatore del Desk Cina e Indo-Pacifico del centro studi e think tank Geopolitica.info“, attualmente a Busan (Corea del Sud),presso la Pusan National University.

La scelta americana di Trump di imporre dazi è stata fatta unicamente per rispondere alla necessità di replicare alle barriere al commercio imposte dagli altri paesi del mondo agli USA che invece è tra quelli che applica dazi tra i più bassi, o c’è dell’altro?

“Partendo dal presupposto che gli effetti dei dazi sull’economia vengono interpretati generalmente in maniera diversa a seconda della scuola di pensiero economica con la quale si interpretano, in questo caso, ovvero quello dell’imposizione delle cosiddette reciprocal tariffs operate dalla seconda amministrazione Trump, certamente le fasce più vulnerabili della popolazione americana saranno quelle più colpite, visto il modo e le tempistiche con le quali sono stati attuati e successivamente messi in pausa”.

La Cina è stata,come si è visto,il principale obiettivo economico da colpire e che non godrà,almeno fino ad oggi, di nessuna sospensione applicata invece all’Europa e ad altri Paesi. Quali saranno secondo lei, le ricadute a breve termine nell’economia asiatica?

“Per quanto riguarda gli effetti sulla Cina, che ricordiamo essere l’unico paese non coinvolto dalla ‘pausa di 90 giorni’, a mio avviso molto dipenderà da quanto in realtà Pechino abbia fatto in passato per ridurre la dipendenza economica dagli Stati Uniti. Infatti, già con Made in China 2025, l’iniziativa del governo cinese lanciata nel 2015, il paese asiatico si era prefissato quello scopo. Inoltre, l’imposizione unilaterale di dazi ad opera della prima amministrazione Trump, nel 2018, aveva già visto la riduzione dello scambio commerciale tra le prime due economie del mondo. Tuttavia, è stata certamente la pandemia di Covid a causare il colpo più duro alla Cina, che ancora oggi subisce gli effetti della sua Zero Covid policy“.

All’epoca gli osservatori parlarono che con la scelta di “Zero Covid” la Cina di Xi Jinping aveva registrato poco Pil.

“Difatti, nonostante fino a prima dell’annuncio delle tariffe della seconda amministrazione Trump non fosse in recessione, le stime di crescita economica (indicatore da generalmente prendere con le pinze), descrivevano una situazione non florida per il paese asiatico. Tuttavia, a mio avviso, il fatto che nonostante una pandemia mondiale, scaturita proprio dal suo territorio, nonché un prolungato stato di quarantena rispetto al resto del mondo, in un contesto di, tra virgolette, guerra commerciale,la crescita economica proceda ad un ritmo lento, invece che recedere, la dice lunga sulla resilienza dell’economia cinese. Tuttavia, vi sono diverse questioni di natura domestica ed estera che la leadership di Pechino si trova ad affrontare in questo momento e l’imposizione di ulteriori dazi – ricordiamo infatti che l’amministrazione Biden non ha rimosso alcuni dei dazi posti dalla precedente amministrazione Trump – si intersecano con queste”.

Ad esempio?

“Il colosso asiatico, come anticipato in precedenza, aveva già in mente di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e diciamo che questi ultimi hanno più volte assestato colpi non solamente in maniera diretta, ma anche indiretta, andando a colpire infatti paesi che commerciano con la Cina, paesi anche alleati militarmente con Washington, come la Corea del Sud. Infatti, un paio di anni fa gli Stati Uniti hanno, tra le altre cose, incluso dei microchip all’interno della lista di componenti che richiedono un permesso speciale per essere esportati in Cina. Samsung, tra le altre imprese, è stata una di quelle compagnie coinvolte e, attualmente, ha ricevuto una licenza indefinita per farlo. Questo per dire che il colosso asiatico nell’ultima decade ha già preso misure per ridurre gli effetti della “weaponized interdependence” da parte degli Stati Uniti”.

In questi ultimi tempi la Cina sembra volgere lo sguardo verso altri Paesi geograficamente più vicini.

“Si, un esempio che trovo personalmente molto interessante è il fatto che Cina, Corea e Giappone hanno ripreso a parlarsi per un’eventuale area di libero scambio trilaterale. Con una mia collega ci interrogavamo appunto su quanto tempo ci volesse perché le cose si smuovessero tra i tre paesi, dal momento che stiamo portando avanti una ricerca in merito ai rapporti trilaterali, e ci eravamo riproposti di tirare le somme prima della fine del 2025. Non ci aspettavamo un rinnovato interesse sin dalle prime settimane del 2025. Questo per dire che gli strumenti che Pechino ha a disposizione per arginare potenziali effetti sono molteplici, uno dei quali è appunto rinsaldare i rapporti commerciali coi vicini nel nordest asiatico”.

E con il Sudest asiatico?

“È un’altra parte del mondo che può rivelarsi cruciale nei piani cinesi è senz’altro il sudest asiatico. Già con le diverse iniziative americane antecedenti la prima amministrazione Trump diverse imprese dalla Cina hanno delocalizzato in quell’area e in più colossi cinesi dell’e-commerce – come Temu – hanno inondato la regione (ma non solo) di prodotti a basso costo. In realtà, su questa ultima questione sono scettico su quanto la cosa possa effettivamente tradursi in controllo del mercato – e di conseguenza profitti – e di quanto possa creare reazioni avverse da parte dei paesi dell’area, dal momento che diverse ce ne sono state già”.

E l’Europa in tutto questo?

“C’è da dire che Bruxelles ha già dato un chiaro segnale di allineamento quando ha imposto dazi sugli autoveicoli elettrici provenienti dalla Cina, per cui ceteris paribusci possiamo aspettare che gli stati europei continuino su questa linea, in particolar modo se la pausa di 90 giorni dovesse prolungarsi in maniera indefinita, com’è anche estremamente verosimile che accada. D’altronde persino il calcolo delle tariffe reciproche è stato visto come insensato persino dopo aver cercato di giustificarlo con un’equazione dalla parvenza di una tecnicità totalmente assente nella realizzazione”.

Dovremmo allora abituarci in un prossimo futuro a nuovi scenari politici e mutati rapporti economici?

“Molte analiste e analisti descrivevano lo stato dei rapporti Cina-USA come ‘nuova Guerra fredda’ da prima ancora dell’imposizione di dazi. Quanto questo termine rifletta l’effettivo stato dei rapporti è alquanto discutibile, ma rende bene l’idea di quale sia quanto meno la narrazione attuale. Certamente gli effetti di breve periodo della mossa del tycoon rientreranno nella normalità, ma è estremamente difficile prevedere quali saranno gli effetti più profondi e duraturi prima ancora che, non solamente la Cina, ma anche altri paesi facciano una mossa”.

In foto Alessandro Vesprini