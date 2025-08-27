Vandali distruggono la targa che ricorda l’omicidio di Samb Modou e Diop Mor

Firenze -Distrutta la targa in piazza Dalmazia che commemora l’uccisione da parte di Gianluca Casseri, simpatizzante e attivista di Casa Pound, di Samb Modou e Diop Mor, due ambulanti senegalesi, e di un terzo, Moustapha Dieng, che viene ferito gravemente e rimarrà su una sedia a rotelle. La targa che commemora quella che è passata alla storia come la strage di piazza Dalmazia, è stata rotta da sconosciuti. Ancora non rese note le motivazioni del gesto. La notizia è stata diffusa dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. “Un gesto vile e ignobile che ferisce non solo i loro familiari e gli amici, ma l’intera città. Samb e Diop non saranno mai dimenticati. La loro memoria è parte viva di Firenze e continuerà a ricordarci ogni giorno quanto l’odio e il razzismo siano una ferita per la convivenza. Sono in corso le indagini e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati. La targa verrà ripristinata, perché Firenze non si piega all’intolleranza: continueremo a scegliere il rispetto, la dignità e l’umanità”.

Immediata la condanna della Cgil, che definisce “vile e inaccettabile” il gesto. “La CGIL Firenze esprime ferma condanna per l’ignobile atto vandalico che ha colpito le targhe in memoria di Mor Diop e Samb Modou in Piazza Dalmazia. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che offende non solo il ricordo delle vittime di un brutale attentato razzista, ma anche l’intera comunità cittadina che da anni si impegna per la convivenza, il rispetto e la solidarietà. La nostra organizzazione ribadisce la necessità di tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza, difendendo i valori di democrazia, uguaglianza e inclusione che sono alla base della nostra società. È importante individuare al più presto i responsabili di questo gesto gravissimo. Chiediamo che le istituzioni competenti intervengano per ripristinare al più presto le targhe vandalizzate e riaffermare, con gesti concreti, la memoria e la dignità di Mor Diop e Samb Modou”, è la nota della Cgil fiorentina.