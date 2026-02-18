Urbanistica, la Giunta contro tutti

Firenze –Urbanistica, il Comune tira dritto. A valle delle polemiche, dei comitati, di Salviamo Firenze, del gruppo delle antiche famiglie fiorentine, delle mai sopite critiche della sinistra-sinistra cui si aggiungono, per motivi opposti ma comunque critiche quelle della destra-destra e della destra-centro, il centrosinistra di Sara Funaro (che ieri non era in Consiglio comunale) è sempre più assediato e sempre più deciso ad andare avanti senza ripensamenti.

Così, succede che il Consiglio comunale di ieri diventi teatro della clamorosa protesta delle opposizioni di destra-centro-destra che, davanti alla bocciatura di una mozione d’ordine in cui si richiedeva la presenza della Sindaca per aprire un dibattito sulle scelte di politica urbanistica, i gruppi di minoranza lasciano l’aula, in una protesta simbolica che però rappresenta un altro passo verso il completo isolamento della squadra che governa Firenze: nessun confronto con le opposizioni, nessun confronto con i comitati, nessun confronto con le associazioni.

Mentre in città la protesta contro gli studentati, il piano delle ex Ogr che vede al massimo una quota di edilizia sociale, i nuovi resort del lusso provocano mal di pancia pervasivi di qualsiasi strato sociale, in cui la destra cerca di pescare approfittando del malcontento generale, ma incontrando la già forte rete delle associazioni, e comitati cittadini a fare da diga. E del resto, il panorama cittadino la dice lunga, mentre la giunta parla di nuove, importanti risorse per l’Erp, che viene identificato infine per ciò che è, ovvero la spia di un enorme problema storico di Firenze che si chiama emergenza abitativa.

“L’emergenza abitativa nella nostra come in tutte le città è una realtà, lo sappiamo bene e per questo come amministrazione su questo tema siamo e saremo in prima linea. – è la risposta dell’assessore alla casa Nicola Paulesu a una domanda del consigliere comunale di Spc Dmitrij Palagi – facciamo con uno sforzo economico importante a fronte di carenti risorse dal Governo, sia per rimettere più possibile in circolazione alloggi ERP (500 vuoti da ristrutturare, oltre duemila le domande, ndr) grazie ai 20 milioni in più per le ristrutturazioni, sia cercando di costruire nuove opportunità, in termini di edilizia sociale e di politiche di supporto all’abitare, come il contributo affitto sul quale investiamo ogni anno 4 milioni”. E meno male che si disporrà di quei venti milioni per le ristrutturazioni, perché, per quanto riguarda ad esempio le case popolari di via Torre degli Agli, consegnate dopo oltre 11 anni di ritardo, si denunciano, dopo appena due anni dalle prime consegne, problemi per infiltrazioni d acqua nei piani bassi, come portato alla luce dalle opposizioni , nonostante un costo di circa 20 milioni di euro, per lo più (15,7 milioni), provenienti dalla Regione.

Intanto, per non perdere il trend (o il treno), ecco che un nuovo studentato apre, questa volta a Firenze Nova. “Una valanga che non si ferma”, dice Massimo Torelli, portavoce dell’associazione Salviamo Firenze, che segnala la nuova apertura della struttura situata nell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate, accanto alla Stazione di Rifredi, e soprattutto, già attiva e prenotabile sul sito di Aparto, un altro degli operatori internazionali che gestiscono studentati di lusso, ovvero quelli cui un normale studente non accederà mai: nel caso specifico, i circa 400 posti letto nelle 200 camere che costituiscono la struttura partono da un minimo di 850 euro al mese. Una valanga che non si ferma , riprendendo le parole dell’esponente di Salviamo Firenze, che sottolinea anche che, nonostante proteste, interrogazioni e esposti, quello di Firenze Nova è lo studentato di lusso numero 12 che apre in città

Urbanistica croce e delizia. Così, la giunta fiorentina deve fronteggiare, in questo momento, anche i fascicoli di indagine già avviati dalla Procura fiorentina, che vanno a toccare le modalità con cui le scelte urbanistiche comunali sono state messe in atto. L’indagine che riguarda il famoso“cubo nero”, ovvero la trasformazione subita dall’ottocentesco edificio dell’ex Teatro Comunale, divenuto un residence con tre palazzi dei due che erano previsti inizialmente, ma soprattutto con il “cubo nero” che spunta sopra gli altri palazzi del lungarno, modificando lo skyline, e che vede 12 indagati fra tecnici del Comune, della Soprintendenza, della proprietà e delle commissioni. Le ipotesi di reato vanno da abuso edilizio, a falso e falso ideologico, alla violazione del TU dei Beni Culturali; da fine gennaio inoltre, è stato aperto un secondo fascicolo, che riguarda l‘ex Ospedale militare di San Gallo, con le sue due torri di 33 metri che mettono in seria difficoltà i residenti (che hanno presentato un esposto alla Procura con Salviamo Firenze), a parte considerazioni più tecniche.

Ma la valanga, secondo il copyright di Massimo Torelli, non si ferma. L’ultima grande polemica è la colata di cemento che si sta apprestando a invadere le ex Ogr. Quella contro cui anche il gruppo delle famiglie storiche fiorentine ha ritenuto di dover dire qualcosa. Qualcosa che ha strappato reazioni piccate all’assessora all’urbanistica Caterina Biti , che, insieme a Paulesu ha ricordato che il 20% del volume sarà destinato ad ERS. Come dire, meglio poco che niente.