Una voce dal Myanmar vittima di una dittatura militare morente

Marzo 2025. Ranong. Ultimo lembo della Thailandia, affaccio sull’Oceano Indiano. Chilometri di porto che si snodano tra i fitti canali. Zona di confine lungo l’estuario del Kraburi, avvolto dalla sterminata macchia di mangrovie. Dall’altro lato del fiume il Myanmar. Quello che resta della Birmania. Paese di conflitti, micro e macro. Guerre di religione, etniche e ovviamente politiche. Circolo vizioso di violenza. Rabbia nel nome dell’indipendenza, della libertà e forse della democrazia, che avanza metro dopo metro, conquistato con il sangue e le armi. Affrontando la brutalità della dittatura militare, ogni giorno più debole e feroce. Regime morente che si aggrappa per sopravvivere alla pietà del suo signore, la Cina. Fredda e calcolatrice in ergersi al di sopra delle parti. Risoluta nel voler mantenere questo spazio strategico, o dominio, sotto l’influsso del proprio potere imperiale.

È mattina. Il sole è offuscato dalle nuvole. Che portano pioggia. Non ricordo da quanti giorni non vedo il cielo completamente pulito. Non ricordo nemmeno se la sera precedente ho esagerato con qualche bicchiere di troppo di SangSom. Dal cerchio alla testa direi di sì. Il primo caffè comunque è una botta di energia piacevole. Ce ne vorranno altri due per migliorare l’umore. Intanto, essendo l’unico presente il cameriere si avvicina a me. L’intento chiaramente è di fare due chiacchiere e praticare l’inglese. È un ragazzo robusto. Giocherella ruotando il vassoio con cui mi ha portato al tavolo la bevanda e la tazzina di vetro. “Zucchero?”. “Si, grazie”. Il colore della pelle tradisce la sua provenienza, è birmano.



L’inglese non è impeccabile, ma almeno ci prova. E ci riesce. Gli occhi sono bramosi di conoscenza dell’altrove al di là del mare delle Andamane. Questa volta ad ascoltare però sono io. “Mi chiamo Tek e quella davanti a te è la mia terra”. “Ti manca?”. “Molto”. Gli faccio segno di accomodarsi. E il nastro della sua storia scorre. “Provengo da un villaggio non lontano da Kawthoung. In casa eravamo in sette, io ero il più giovane della famiglia. A 8 anni ho perso mia madre. Qualche anno dopo mio padre si è sposato di nuovo. Poi si è ammalato di cancro, ho dovuto abbandonare la scuola e dedicarmi interamente a lui. Si è spento quando avevo appena compiuto 14 anni. Dopo i funerali i miei zii e la seconda moglie di mio padre mi hanno messo alla porta. Sono finito in strada, non avevo nulla. Ad accogliermi furono dei miei amici. Tutti a lavorare sulle barche. Senza fare troppe domande su cosa c’era a bordo da trasportare. Passavo più tempo in mare che a terra. La paga comunque era buona. Nel giro di pochi mesi ho racimolato abbastanza per venire in Thailandia da clandestino, in cerca di fortuna. Sono passati undici anni e adesso ho un visto regolare”.



Nonostante il nuovo status resta un essere umano di serie inferiore. Prezzo ingiusto passare dalla povertà al razzismo. Per fuggire da una società implosa e aggrapparsi ad una speranza. “Ogni due tre mesi mando un po’ di soldi a mio fratello maggiore. E la stessa cosa faccio per i ribelli”. “Guerriglieri?”, domando. “Sì, combattenti per la libertà. Con il golpe del 2021, che ha destituito Aung San Suu Kye, la situazione è precipitata. I militari hanno represso la protesta pacifica che chiedeva il riconoscimento delle elezioni dell’anno precedente. Le fazioni dell’opposizione riunite sotto il cappello del governo ombra del movimento Nug (National unity government) hanno adottato la resistenza armata. Organizzandosi nel Pdf (People’s defence force), ala armata del Nug”.

Lo interrompo. Avido di avere maggiori notizie su una delle dimenticate guerre civili del nostro tempo. Lo incalzo, e lui risponde. “Non abbiamo numeri precisi ma questa guerra provoca da 20 a 40 morti al giorno. Il regime sfrutta la superiorità aerea per colpirci. Interi villaggi vengono bombardati o mitragliati dal cielo. Chi viene catturato talvolta è bruciato vivo pubblicamente, come esempio”. Mi mostra alcuni video. Orribili. “Vige il coprifuoco sul territorio. Se vieni arrestato per strada ti offrono come opzione di entrare nell’esercito al posto della galera. Adesso arruolano anche ragazzi di 15 anni. Ma, pagando una cifra che oscilla intorno ai 30 mila Bath (circa mille euro), eviti di fare il militare. La corruzione è dilagante. Solo alle famiglie dei soldati sono garantite le cure mediche gratis. Durante il Covid non potevamo permetterci nemmeno di comprare le medicine e tanto meno di avere le bombole di ossigeno. Mia sorella è morta allora. Il figlio della mia ex matrigna è un alto ufficiale e avrebbe voluto che entrassi nell’esercito. Ho rifiutato. Abbiamo litigato. Siamo su barricate opposte. Buoni contro cattivi. In questo conflitto ti devi schierare. Io l’ho fatto e sono pronto a combattere mio fratello”. Mi pare molto deciso sulla questione. Temo che prima o poi andrà nella foresta per riprendere ancora la guerra contro l’oppressore. Rifletto a quante vite sprecate. Raccolgo i pensieri cullato da una fiaba antica che si perde nei tempi.

Lungo le rive del Mekong c’era una volta un re leone. Un giorno convocò gli animali del bosco: “Sono colui che diffonde panico e terrore tra di voi. Se oggi dovessimo arrivare ad un accordo tutto potrebbe cambiare. Quello che vi dico è che smetterò di andare a caccia se ogni mattina mi verrà consegnata una preda da mangiare”. Gli animali accettarono la proposta. Discussero a fondo a chi sarebbe toccato essere sacrificato. I giorni passarono. Una sera il coniglio venne avvisato che era giunto il suo turno. Il coniglio ovviamente non accettava di finire sbranato ed iniziò a ragionare sul come liberarsi dal tiranno. Rimase a meditare tutta la notte. All’alba il leone era nella sua tana e attendeva il suo pasto, ma nessuno si presentava. Passate un paio d’ore si convinse di essere stato giocato e tradito. Ormai furente e pronto a sbranare chiunque ecco apparire il coniglio. “Presumo che tu sia la mia colazione. Perché ti presenti solo ora?”, ringhiò il despota. “Mio sire – rispose il coniglio con referenza – mi scuso e ti chiedo umilmente di ascoltare il mio racconto.

Mentre venivo da te ho incontrato un altro leone che mi stava per azzannare e quando gli ho detto che ero destinato a saziare il signore della foresta ha detto che tu eri l’usurpatore del trono e lui il vero sovrano. Aggiungendo che da quel momento avrei dovuto andare in giro e raccontare agli animali la verità. Inoltre, ha voluto che ti facessi sapere che presto ti avrebbe ucciso e si sarebbe ripreso lo scettro che gli spetta di diritto.” Il muso del leone era paonazzo. “Conducimi immediatamente da questo bugiardo.” Allora, il coniglio lo portò sul promontorio di un profondo lago. “Guarda in basso”. Spostandosi avanti e abbassando lo sguardo verso l’acqua il grande felino vide riflessa la sua immagine. Accecato dall’ira, ritenendo che si si trattasse del suo rivale si lanciò distinto nel vuoto e affogò. Da quel giorno nella foresta tutti narrano la storia leggendaria del saggio coniglio che li liberò dalla dittatura.

Questa favola è tramandata da secoli tra i birmani. Quel popolo oggi non è più disposto a restare sottomesso alle tenebre dell’autoritarismo. E il coniglio ha preso le sembianze del giovane Tek e dell’anziana Aung San Suu Kye.