Una corsa d’incanto da San Gimignano a Siena

È il contrario dell’overtourism. È il turismo sostenibile, quello che ripudia le metropoli affollate e preferisce il contatto con la natura, con l’arte, il buon cibo. Fa parte di questo turismo esperenziale quello legato all’attività fisica, allo sport, e la Toscana è il luogo ideale per queste immersioni nella bellezza. Come accadrà domenica 1° marzo, dalle Torri di San Gimignano a Piazza del Campo nel cuore di Siena con un evento divenuto ormai un classico del podismo nazionale. Due dei siti Unesco più suggestivi tra i 61 del nostro Paese si daranno la mano con la undicesima edizione di Terre di Siena Ultramarathon. Già 1.600 le iscrizioni, provenienti da ogni parte d’Italia, perché sta crescendo sempre di più la voglia di alzarsi dal divano per avventurarsi nella bellezza, riscoprendo la voglia di correre. O, almeno, di camminare di buona lena. Gli organizzatori dell’Uisp hanno infatti saputo offrire un ventaglio variegato al popolo di appassionati: tre i percorsi competitivi, di 50, 32 e 18 chilometri. E qui ci saranno atleti di grande valore abituati a lottare con il cronometro. Ma c’è spazio anche per due passeggiate non competitive: una di 6 chilometri tra i monumenti e le piazzette nascoste di Siena; l’altra, di 18 chilometri per raggiungere Piazza del Campo partendo dall’affascinante cinta muraria di Monteriggioni.

Il tratto distintivo che unisce tutti i percorsi, di corsa o di buon cammino, è il viaggio dentro le meraviglie delle Terre di Siena. Partecipare a questa Ultramarathon è infatti anche l’occasione migliore per visitare Siena e i suoi dintorni. Una vera e propria mission per gli organizzatori, che inizia con la denominazione dell’evento, essendo proprio il colore “Terra di Siena” a imprimere un’impronta identitaria alla manifestazione. Un’esperienza che si snoda in mezzo a monumenti senza pari, con un occhio però anche ai percorsi eno-gastronomici a caccia di profumi di vino e olio, del gusto di salumi, formaggi e dolci come il panforte.

Sono questi, del resto, i tratti distintivi di quel modo nuovo di godere delle bellezze delle città d’arte e delle terre che le circondano, che è ispirato alla lentezza. Anche se gli agonisti che sfrecceranno da San Gimignano a Siena non andranno certo piano. Commenta Lorella Bernini presidente del Comitato Uisp Siena: “Un grazie va a tutti i Comuni interessati dal percorso: San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, a quello di Siena che ha inserito l’evento come apertura della settimana di Siena Sport Experience. Sabato 28 febbraio sarà un grande pomeriggio di festa in Piazza del Campo con l’apertura ufficiale di Siena Sport Experience e la musica del Dj Dino Brown per ballare dalle 18 alle 20 – ha proseguito la presidente Bernini – Sempre nella giornata di sabato, atlete e atleti potranno ritirare il pacco gara, pettorale e maglia tecnica nella Sala delle Lupe all’interno di Palazzo Pubblico”. E anche questa semplice formalità diventa esperienza indimenticabile se inserita in un contesto unico quale è questa sala in cui ti aspetti, da un momento all’altro di veder sbucare da qualche parte uno dei rappresentanti del Governo dei Nove che fece grande la città.

“Terre di Siena Ultramarathon è evento assolutamente in sintonia con il cartellone ‘Siena Sport Experience’, la serie di eventi pensata dal Comune di Siena per accompagnare cittadini e visitatori in un percorso fatto di eventi diffusi, atmosfere uniche e luoghi simbolo della città – dice l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè – Terre di Siena Ultramarathon è una manifestazione che punta l’attenzione proprio al legame tra sport e territorio e che è ormai un classico nel calendario podistico italiano. In questo contesto ‘Siena Sport Experience’ è pensata per chi vuole vivere Siena in modo attivo, immergendosi nella sua energia, nella bellezza dei suoi luoghi e nella ricchezza delle iniziative che animano la città in uno dei momenti più iconici dell’anno”.

“Il ritorno ai percorsi originari lungo la Via Francigena, unendo centri medievali patrimonio UNESCO a paesaggi unici al mondo, valorizza l’intera provincia promuovendo sport, turismo sostenibile e coesione tra i Comuni. Sosteniamo con convinzione questa manifestazione perché incarna i valori di inclusione, benessere e legame con il nostro patrimonio naturale e culturale, attirando atleti da tutta Italia e oltre, contribuendo promuovere la bellezza del nostro territorio” commenta Agnese Carletti, Presidente della Provincia di Siena.

“San Gimignano – sottolinea l’Assessore allo Sport Niccolò Guicciardini – è felice e onorata di essere di nuovo il punto di partenza del percorso più lungo della Terre di Siena Ultramarathon, che nell’edizione 2026 torna alla formula originaria coinvolgendo gran parte del territorio valdelsano, oltre a quello senese. Si tratta di un segnale importante e di una ripartenza che restituisce alla manifestazione un tracciato dal grande significato sportivo e simbolico, unendo due siti Patrimonio UNESCO e raccontando l’identità e la bellezza di questi territori attraverso lo sport e la partecipazione. Un ringraziamento sincero va agli organizzatori, che hanno reso possibile questo nuovo inizio e consolidato un evento nato 11 anni fa. San Gimignano è pronta a vivere questo bellissimo appuntamento sportivo e a dargli continuità negli anni”.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la possibilità di fare esercizi di fitness e pilates in Piazza del Campo, grazie alle palestre di Siena. Non sarà poca cosa tonificare i propri muscoli all’ombra della Torre del Mangia, e per giunta con una finalità solidaristica a favore della Fondazione Veronesi: “Le palestre che hanno aderito si alterneranno con lezioni di Pilates e Fitness, aperte a tutti, anche a chi non è iscritto in palestra”, dice Monica Valacchi, coordinatrice delle Palestre di Siena.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli: domenica il Pedale Senese sarà a disposizione per insegnare ai piccoli ciclisti come pedalare in sicurezza mentre il sabato chi vorrà potrà provare il lancio grazie a Siena Baseball che allestirà una zona per provare questo sport. A San Gimignano ci sarà la «1^ Scalata alla Piazza – Terre di Siena», un evento pensato per i bambini nati dal 2015 al 2020, con partenza alle 9.30 da Porta San Matteo e arrivo in Piazza del Duomo.

Insomma, nelle Terre di Siena si apre nel migliore dei modi quella intensa settimana di appuntamenti all’insegna di sport, arte, gusto e natura, che sabato 7 marzo vedrà poi sfrecciare dai viottoli di campagna fino alle ripide salite senesi, gli eroi delle Strade Bianche. La corsa ciclistica più bella del mondo riservata a professionisti come Tadej Pogacar o Tom Podcock. O come le campionesse Demi Vollering e Lotte Kopecky. Uomini e donne spinti da chissà quale vento magico, capaci di essere veloci anche su per l’arrampicata mozzafiato che dalla casa di Santa Caterina porta alla conchiglia incantata di Piazza del Campo.

