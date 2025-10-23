Un mese a tutto jazz nel ridotto del Politeama Pratese

Prato – Una rassegna di quattro concerti per un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature del jazz, mescolate con le diverse sfumature della musica mediterranea, classica, popolare e sudamericana.



Bentornato «November Jazz», un appuntamento consolidato che per il quinto anno consecutivo accenderà gli spazi per Ridotto con le note calde e avvolgenti di uno dei generi musicali più amati: il progetto nasce ancora una volta dalla proficua sinergia fra la Fondazione Politeama Pratese e Music Pool, realtà che da tanti anni produce e organizza eventi musicali in Toscana soprattutto in ambito jazz, insieme alla Scuola comunale di musica «Giuseppe Verdi» di Prato, da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti.

Sade Mangiaracina & Luca Aquino, Macciani – Tavolazzi – Gatto Trio, Dario Cecchini Trio, Gabriele Mirabassi & Massimiliano Calderai: queste le formazioni che si alterneranno in quattro serate di martedì, dal 28 ottobre al 18 novembre (inizio dei concerti alle 21), rinnovando una proposta musicale di qualità da affiancare alla stagione teatrale principale del Politeama.



Un mese a tutto jazz, che avrà un “assaggio” martedì 28 ottobre con lo scoppiettante duo composto da Sade Mangiaracina e Luca Aquino, che unisce in uno stimolante sodalizio artistico la pianista siciliana e il trombettista campano alla ricerca di nuove strade sonore. Il risultato è «Prayers», progetto discografico che lancia i due artisti nel panorama jazz contemporaneo, con un’opera dal forte impatto emotivo che invita l’ascoltatore a un’esperienza quasi mistica. Un sound intimo e profondo, per un viaggio in cui la spiritualità e la ricerca interiore prendono forma attraverso melodie evocative e atmosfere sospese. Il dialogo tra il pianoforte di Mangiaracina e la tromba di Aquino è fatto di sottili sfumature e silenzi carichi di significato, creando una musica che parla direttamente all’anima, con richiami a maestri del jazz europeo e alla sensibilità melodica del Mediterraneo.



La rassegna tornerà martedì 4 novembre con un trio storico della musica jazz, capace di scaldare il cuore di tanti appassionati: Francesco Maccianti (piano), Ares Tavolazzi (basso), Roberto Gatto (batteria). Una formazione molto ispirata, dove predominano un ricercato tratto lirico e melodico, intensità espressiva, ricercatezza e una vena compositiva molto interessante: il trio eseguirà brani originali composti da Francesco Maccianti, che vanta una carriera di forte valore artistico, dalle collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti italiani (Pietro Tonolo, Paolo Fresu, Enrico Rava, Luca Flores, Marco Tamburini, Roberto Rossi) e stranieri (Eddie Lockjaw Davis, Harry Sweets Edison, Sal Nistico, Richie Cole, Joe Chambers, Airto Moreira, Flora Purim).



Un gradito ritorno al Politeama quello di Dario Cecchini Trio, atteso per martedì 11 novembre: Dario Cecchini al sassofono, Guido Zorn al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria, all’insegna della varietà di più strumenti musicali. Si gioca in casa, infine, con la scuola Verdi a chiudere questa raffinata carrellata di suoni al Ridotto, martedì 18 novembre: Gabriele Mirabassi & Massimiliano Calderai esploreranno un repertorio composito fra jazz, musica classica e suggestioni cameristiche, in un dialogo intimo fra clarinetto e pianoforte.

Il biglietto d’ingresso per ogni concerto costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola Verdi: prevista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i quattro appuntamenti al costo di 50 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del Politeama, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Informazioni: www.politeamapratese.it

Nella foto: Francesco Maccianti (piano), Ares Tavolazzi (basso), Roberto Gatto (batteria)