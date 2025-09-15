Ucraina, Israele e il riarmo: partiti italiani in ordine sparso

Alla “terza guerra mondiale a pezzi”, come l’aveva definita profeticamente Papa Francesco, si aggiungono ogni giorno altri pezzi e pezzettini. A cura soprattutto dei due autocrati Netanyahu e Putin che, pur diversi per storie personali e politiche, sembrano viaggiare all’unisono quanto a disprezzo di ogni regola e diritto internazionale. Così, solo per ricordare quanto successo negli ultimi giorni, l’israeliano ha deciso di attaccare il Qatar per colpire i rappresentanti di Hamas convocati al tavolo della pace, il russo ha scaricato 19 droni in territorio polacco. Entrambi all’ombra di un presidente americano, Donald Trump, ridotto all’impotenza, nonostante l’ambiziosa convinzione di potere fare ordine e guadagnarsi il Nobel per la pace.

Nel frattempo, la contabilità dei civili morti sotto le bombe cresce di giorno in giorno, in entrambi i terreni di guerra. E anche in America si versa sangue, con l’omicidio del giovane Charlie KirK, ‘l’influencer del presidente’, come veniva chiamato, sette milioni di follower e il movimento Maga nel cuore. Freddato mentre difendeva l’uso delle armi in un comizio al Campus dell’Università dello Utah. A stretto giro il suo assassino, un altro giovane, il 22enne Tyler Robinson, si confessa al padre che lo convince di consegnarsi alla polizia. Ora Trump invoca per lui la pena di morte.

Succede tutto questo nell’ultima settimana. Da Lubiana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un allarme accorato sul “baratro di violenza incontrollato” in cui si può scivolare perché “ci si muove su un crinale come nel 1914, quando scoppiò la Prima guerra mondiale”.

La Roma politica sembra su un’altra lunghezza d’onda, occupata a scatenare e dirimere le sue questioni interne. Il Parlamento riprende i lavori dopo la pausa estiva cominciando proprio dal grave contesto internazionale, ma occupandosene a suo modo. Alla Camera si votano le mozioni sulle spese militari, su quel 5% del Pil che il nostro governo si è impegnato a versare alla Nato entro il 2035. Al Senato il giorno dopo c’è l’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani che finisce in rissa.

La questione delle spese militari avvelena il clima politico in Italia fin da quando nel giugno scorso il governo Meloni, a l’Aja, si è impegnato, con tutti i paesi Nato eccetto la Spagna, a raddoppiare il suo contributo per la difesa. Nel 2024 l’Italia, con Spagna e Germania, erano ultimi fra i Paesi europei per spese militari limitandole al 2%. Primi la Polonia (4,48%) e i paesi baltici, non a caso quelli più sotto il tiro della Russia. Ora Roma dovrà provvedere a trovare il suo 5% per la Nato.

Nel frattempo i governi italiani, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, hanno approvato 12 decreti armi, cinque sotto Draghi e sette con Meloni. Con maggioranze sempre compatte, nonostante l’attuale vicepremier Matteo Salvini non perda occasione per marcare la differenza e, fuori dai Palazzi, predichi a suo modo una pace che sembra sventolare la bandiera russa più che quella arcobaleno. Meglio quindi non correre rischi di imboscate in Parlamento e, per evitare spaccature, si cerca la via più sbrigativa e paradossale: la maggioranza non presenta nessuna mozione su quel 5% da dare alla Nato, troppo divisivo per la coalizione di governo che preferisce il silenzio su una questione così sensibile, sulla quale la stessa Meloni ha messo la faccia.

Non solo, la premier ha già deciso, per onorare gli impegni con la Nato, di ricorrere ai 150 miliardi di euro messi a disposizione degli Stati membri da Bruxelles nel programma Safe, che fa parte del RearmEu. All’Italia toccano 14,9 miliardi. A che servirebbe quindi presentare pericolose mozioni di maggioranza potenzialmente divisive, basta bocciare compattamente quelle delle opposizioni. Che, a loro volta, non si smentiscono: reduci da una celebrata unità che ha chiuso il cerchio delle candidature regionali, si frantumano a Montecitorio presentando ben 5 mozioni differenti sulle spese Nato, scritte con distinguo bizantini e votate ogni gruppo per sé, concedendo al massimo astensioni diplomatiche. Ma tutte inesorabilmente respinte. L’unica unità l’opposizione la ritrova nel dibattito, con la stigmatizzazione della scelta del governo di presentarsi a mani vuote.

Lo stesso spettacolo l’Italia lo offre al Parlamento europeo, nonostante le esortazioni della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che, nel suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione ha usato toni ed esortazioni all’unità con piglio quasi draghiano: “L’Europa è in lotta – ha ammonito – l’Europa ha lo stomaco per questa lotta? Abbiamo l’unità e il senso di urgenza? Oppure vogliamo solo combattere tra di noi? Essere paralizzati dalle nostre divisioni?”. Con lo spettro delle mozioni di sfiducia più volte annunciate dalle parti opposte degli schieramenti politici a Bruxelles, Von der Leyen ha rotto gli indugi nei quali sembra avvitata tutta l’Unione europea proponendo la sospensione del sostegno bilaterale a Israele, sanzioni ai ‘ministri estremisti’ del governo Netanyahu e ai coloni violenti della Cisgiordania, infine la sospensione parziale dell’accordo di Associazione che lega Bruxelles a Tel Aviv.

Lei stessa, “l’amica di lunga data del popolo israeliano” come si è più volte definita , ha ammesso che “qualsiasi azione sarà eccessiva per alcuni e insufficiente per altri”, ma ha richiamato Parlamento e Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Alla fine, con la rinuncia da parte dei socialisti di usare il termine ‘genocidio’, è passata, con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti, una risoluzione che chiede ai Paesi europei di riconoscere lo Stato di Palestina e di appoggiare le misure annunciate dalla presidente Von der Leyen. Ed ecco l’Italia di nuovo spaccata, che offre lo spettacolo di una rediviva coalizione giallo verde con la Lega e 5 Stelle che votano contro, Forza Italia e Pd a favore e Fratelli d’Italia che si astiene. Stesso spettacolo a Strasburgo quando si è votato l’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Ancora insieme Lega e M5S nel votare un deciso ‘No’.

Tornando a Roma, anche il Senato ha aperto i lavori sui temi caldi degli esteri, con il ministro Antonio Tajani chiamato a un’informativa sulla posizione dell’Italia. Qui non si vota, si litiga e si butta in caciara. Tajani parte prudente, come al suo solito, sotto tono, concede solo un “l’ Italia è pronta a valutare sanzioni contro Israele”. Pronti a… , valutiamo, prudenza, equilibrio, è questa la cifra del ministro, che sembra stavolta alzare un po’ il volume almeno nelle valutazioni: “Quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile- dice in Senato- Siamo fermamente contrari al piano di occupazione israeliano di Gaza e a ogni piano di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia, così come al piano degli insediamenti in Cisgiordania”. Non basta alle opposizioni che chiedono fatti, non più parole. E si deraglia nella rissa quando la senatrice dei 5Stelle Alessandra Maiorino interviene col dito puntato accusando il ministro di “comportarsi come un influencer prezzolato dal governo israeliano”. L’aula insorge ed è troppo anche per il mite Tajani che, dopo, alla Camera, esplode: “Indicare al pubblico ludibrio il ministro degli Esteri con accuse false e non documentate è una vergogna inaccettabile. Io difendo il mio onore di uomo, di cittadino italiano, di parlamentare e di ministro della Repubblica”. Non si era mai visto così. Alla fine reclama le scuse dal M5S, che non arriveranno mai.

Questo succede in Italia, mentre le bombe continuano a cadere in Ucraina e a Gaza, mentre la Nato, dopo il lancio dei droni russi in Polonia, si compatta e lancia l’operazione Sentinella dell’Est, che coprirà militarmente il fianco orientale dell’alleanza, dall’estremo nord al Mar Nero, per rendere “inviolabili i confini Nato”. Da parte sua la Russia schiera 100mila uomini in più nel Donbass e le esercitazioni in Bielorussia comprendono quest’anno le simulazioni sull’uso di armi nucleari. Il portavoce di Mosca Peskov annuncia la sospensione dei negoziati di pace con l’Ucraina. Sull’altro fronte, Netanyahu avverte che non esiste alcuno Stato di Palestina, e che mai esisterà.

Ma accade in questa stessa settimana, dove sembra colma ogni misura, che anche l’assemblea generale dell’Onu approvi lasoluzione dei due Stati, Israele e Palestina, con Hamas fuori dai giochi. Israele ha respinto la risoluzione come “vergognosa” così come aveva definito “deplorevoli” le parole di von der Leyen nel discorso dell’Unione. E anche l’America di Trump sceglie di non votare la risoluzione.

L’Italia invece dice sì all’Onu, ma il fronte interno non si placa e stavolta si accapiglia sulla scia dell’omicidio Kirk in America. La miccia stavolta esplode sui social e sui media dove si rimpallano valutazioni sconsiderate. E’ la stessa presidente del Consiglio stavolta a far esplodere il caso riportando un deprecabile post di collettivi studenteschi con l’immagine di Charlie Kirk a testa in giù con la scritta ‘-1’ : “Questi sono i sedicenti antifascisti – commenta la premier – Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire”. Si scatena la rissa a colpi di dichiarazioni: dall’opposizione si accusa Meloni di “straparlare, in modo irresponsabile”. Poi il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rilancia, evocando il clima da Br e gettando in un mischione il post su Kirk, gli attacchi a Tajani, l’omicidio di Sergio Ramelli. Concludendo: “Questo è il clima che sta investendo questo paese. Questo perchè? Perché il governo funziona e fa scoppiare di invidia le opposizioni”. Non manca infine l’intervento di un altro ministro, quello dell’Interno Matteo Piantedosi che annuncia di rafforzare la sorveglianza sui leader politici: “Verificheremo la sicurezza dei leader politici, ci sono stati toni esagerati”.

E questo è il dibattito politico in Italia quando il mondo si fa buio e sempre più pezzi si aggiungono alla terza guerra mondiale.

In foto Antonio Tajiani