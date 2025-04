Tutela della biodiversità, il contributo delle foreste di pino nero

Le foreste di pino nero (Pinus nigra), anche quando si trovano al di fuori del loro areale naturale, possono sostenere livelli di biodiversità vegetale simili a quelli riscontrati nelle foreste native. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Global Ecology and Biogeography, frutto di una collaborazione internazionale di 22 università e centri di ricerca e coordinata dall’Università di Siena, nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC). Perché è importante avere stabilito la capacità di questi agglomerati arborei di mantenere sul terreno la stessa capacità di tutela della biodiversità sia che crescano in ambienti originari che in ambienti estranei alle loro origini?

Per almeno due ottime regioni, la prima, che le foreste “ripiantate” dall’uomo, ovvero di origine “umana” sono sempre più estese, la seconda, che il Pinus Nigra è una delle specie più utilizzate anche in ambito mediterraneo per motivi di resistenza, capacità di colonizzare aree povere e terreni sfruttati, nonché per la velocità di crescita. Partendo dal primo punto, è necessario sapere che, dal 1990 al 2015, la superficie delle foreste piantate è aumentata da 0,17 a 0,28 miliardi di ettari a livello globale; inoltre, come si legge nel testo integrale della ricerca, nei prossimi anni “si prevede che la superficie delle foreste piantate si espanderà in modo significativo, trainata da iniziative globali di piantumazione di alberi come la One Trillion Tree Initiative ( www.1t.org ), un’iniziativa del World Economic Forum a supporto del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, o la Bonn Challenge ( www.bonnchallenge.org ) sostenuta dall’IUCN e dalla Strategia dell’Unione Europea sulla biodiversità per il 2030 (Commissione Europea 2020 )”.

In sintesi, la piantumazione di foreste è considerata una strategia complementare molto positiva per arginare la perdita di biodiversità. A questo si aggiunga che circa il 19% delle foreste piantate in tutto il mondo è composto da “alberi non nativi” (NNT), ovvero, come specifica la ricerca, “specie che si trovano al di fuori del loro areale nativo”.

Esaminando i vantaggi che le piantagioni di alberi non nativi forniscono all’ambiente, si va dall’aumento del sequestro del carbonio al miglioramento della stabilità del suolo, senza contare che si riscontra un contributo significativo dovuto spesso ai rapidi tassi di crescita e alla maggiore produzione di legname rispetto agli alberi nativi. Non solo: dalla ricerca emerge anche che l’integrazione di NNT nelle foreste gestite può rappresentare un vero e proprio asso nella manica per semplificare e compiere senza traumi letali il passaggio legato ai cambiamenti climatici. Citando i ricercatori, “l’aumento delle temperature e le siccità prolungate possono essere dannose per gli alberi nativi, soprattutto quelli nelle regioni con climi più stabili. L’introduzione di specie di NNT provenienti da regioni più calde nelle foreste gestite potrebbe essere cruciale per il mantenimento della produttività e della stabilità forestale nel tempo”

Lo studio, che ha preso in esame il pinus nigra, una delle specie più utilizzate nel bacino mediterraneo, ha analizzato 1360 foreste di pino nero in tutta Europa, confrontando quelle situate all’interno del loro areale nativo con quelle al di fuori, spesso frutto di rimboschimenti o piantagioni; è emerso “che le condizioni ambientali locali – come la fertilità del suolo e l’umidità, inclusa quella derivante dalle precipitazioni – sono fattori chiave nel determinare la composizione della vegetazione, più ancora dell’origine geografica del pino”.

Spiega il dottor Gianmaria Bonari, botanico presso l’Università di Siena e coordinatore dello studio: “I nostri risultati mostrano che, se inserite in ambienti adatti, cioè dove non si danneggiano o sostituiscono altri habitat di valore come ad esempio i prati aridi, le foreste di pino nero al di fuori del loro areale originario ma in uno stesso contesto biogeografico possono funzionare in modo ecologicamente simile a quelle native”.

Bonari sottolinea inoltre un altro dato interessante: “Molte delle foreste oggi considerate ‘fuori areale’ si trovano in regioni dove il pino nero era naturalmente presente durante il Pleistocene, prima che i cambiamenti climatici e il secolare impatto umano sul paesaggio europeo ne restringessero l’areale. Questo indica che tali formazioni secondarie potrebbero rappresentare una sorta di ‘ritorno’ in habitat storici. Una situazione ben diversa da quella delle piantagioni con specie esotiche, come gli eucalipti, introdotte da altri continenti. È un esempio chiaro di quanto sia fondamentale conoscere la biogeografia delle specie: non tutte le piantagioni, infatti, hanno lo stesso valore ecologico”.

In sintesi, fra le conclusioni prodotte dalla ricerca, si può ricavare una regola generale quando si parla di specie non native e del loro impatto sulla biodiversità del territorio, ovvero che, quanto più le piantagioni di NNT appartengono alla stessa area biogeografica di partenza, quindi godono di una struttura dell’habitat simile alle foreste native, tanto più sono in grado di rendere il sottobosco più adatto a ospitare vegetazione naturale. Di conseguenza, contemplando il caso del Pinus Nigra e osservando che i reimpianti si trovano quasi sempre in zone biogeografiche molto simili a quelle native, la quasi nulla differenziazione dell’impatto ecosistemico di queste foreste rispetto alle aree native mette in campo un nesso piuttosto chiaro. Nello specifico, la ricerca ricorda anche che il P.Nigra “aveva un areale più ampio nel Pleistocene rispetto a oggi e molte delle sue foreste al di fuori dell’attuale areale nativo si trovano nelle aree in cui la specie era nativa prima dell’inizio dell’Olocene”. Insomma nel caso del pino nero si può quasi parlare di un ritorno. Diverso il caso dell’introduzione di specie NNT in Europa che provengono da regioni biogeografiche del tutto diverse, come l’Eucalyptus globulus dalla Tasmania o la Robinia pseudoacacia dal Nord America. Queste specie, che sono totalmente aliene a livello di regione biogeografica, hanno un impatto alterante del sottobosco delle comunità vegetali.

Lo studio, che si inserisce nelle attività dello Spoke 3 del National Biodiversity Future Centre (NBFC), dedicato all’analisi degli ecosistemi terrestri, è guidato dal professor Francesco Frati dell’Università di Siena.

“La biodiversità resta in gran parte sconosciuta, anche in ambienti apparentemente familiari come le piantagioni – spiega il professor Frati – il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici del NBFC è cruciale per comprendere appieno i processi ecologici e progettare strategie di gestione e conservazione realmente efficaci che ci aiutino a mantenere la biodiversità passata e presente e a preservarne il valore in termini di servizio ecosistemici”.