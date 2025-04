Turismo di Primavera, conti in positivo in particolare per gli alberghi di lusso

Firenze – Dopo un inizio d’anno incerto per il turismo, con un calo seppure lieve di presenze, i ponti di primavera fanno tornare i conti in positivo rispetto al 2024, sia in termini di presenze (con oltre il 10%) che di fatturato. In particolare la situazione migliore è quella per il segmento del lusso e quindi gli hotel cinque stelle. Se si guarda poi ai paesi di provenienza, al primo posto si confermano gli Stati Uniti. Dietro c’è però la Cina, con una crescita dell’80% anno su anno, interessante anche lo sviluppo del Brasile. In flessione invece gli arrivi dall’Italia, complice una riduzione del potere d’acquisto.

“I dati in nostro possesso attestano un ulteriore miglioramento della situazione, anche rispetto a un ottimo 2024, e fino all’estate la tendenza dovrebbe confermarsi, così come si conferma l’appeal internazionale di Firenze”, commenta il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Bechi. “Dobbiamo però porre grande attenzione a una tendenza che dà in aumento il comparto alto del turismo internazionale, poiché se questo contribuisce al miglioramento della domanda e dell’offerta, posizionando le nostre strutture ricettive ai vertici, è anche vero che potrebbe comprimersi il numero delle presenze complessive nella nostra area urbana, con la fuoriuscita di chi va alla ricerca di destinazioni meno dispendiose o soluzioni allocative diverse, magari soggiornando nelle strutture ricettive fuori Firenze, cosa che già sta accadendo da tempo e conferma la capacità del capoluogo di fare da attrattore in grado di contribuire anche all’economia delle località circostanti in un raggio sempre maggiore. Aumentando però il pendolarismo con i flussi turistici che entrano al mattino in città e fuoriescono alla sera per tornare ai propri alloggi. Ecco perché quando si parla oggi di politiche turistiche è necessario lavorare su scala più ampia, in un’ottica regionale, coordinando le attività in modo sinergico. Servono scelte in materia di mobilità extraurbana, così come servono servizi efficienti creando motivi di attrazione anche aldilà del quadrilatero”.

Foto di Luca Grillandini