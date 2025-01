Trump vuole il Canada e la Groenlandia? Roba da pop italiano

Trump, Canada e Sicilia: gli Stati Uniti che (forse) non conosceremo mai.



Cosa unisce Donald Trump, la Groenlandia e un’insolita aspirazione di una parte della Sicilia post-bellica? Apparentemente nulla, se non un filo di surreale desiderio geopolitico che ogni tanto affiora nei pensieri di potenti, popoli e… cantanti. L’ultima trovata del 45mo e prossimo 47mo (il 20 gennaio) presidente americano, Donald Trump, che ha recentemente accennato alla possibilità di annettere agli Stati Uniti il Canada, Panama e persino la Groenlandia, ha sollevato un mix di reazioni: incredulità, ironia, imbarazzo e qualche sorriso. Ma fermiamoci un attimo a riflettere: il sogno di essere “stelle e strisce” è forse così lontano? Per rispondere, facciamo un salto nella storia.

La Sicilia che voleva diventare americana



Subito dopo la Seconda guerra mondiale, in una Sicilia devastata dalla povertà e dalle macerie, nacque un movimento indipendentista piuttosto singolare. Alcuni leader del Movimento Indipendentista Siciliano (MIS), tra cui Antonio Canepa e Andrea Finocchiaro Aprile, pensarono che il futuro della Sicilia potesse essere legato non solo all’indipendenza dall’Italia, ma addirittura all’annessione agli Stati Uniti. L’idea, per quanto bizzarra, si basava su un calcolo pragmatico: il sogno americano rappresentava per molti siciliani dell’epoca non solo un’utopia, ma una concreta via di fuga dalla miseria.

Non a caso, si dice che perfino certi rapporti diplomatici “sotterranei” vennero avviati con ambienti statunitensi, probabilmente non troppo seri, per valutare l’idea. Ma come finì? Con un nulla di fatto, ovviamente. L’Italia non perse la sua perla mediterranea e la Sicilia rimase italiana, pur conservando una certa autonomia speciale che, forse, strizza ancora l’occhio a quei sogni di libertà.

Trump, Canada e i sogni impossibili



Fast forward ai giorni nostri, e ritroviamo un altro personaggio dal gusto spiccato per stranezze geopolitiche: Donald Trump. Le sue recenti dichiarazioni su una presunta annessione di Canada, Panama e Groenlandia possono fare sorridere, eppure non sono del tutto nuove. Trump aveva già mostrato interesse per la Groenlandia nel 2019, proponendo addirittura di comprarla dalla Danimarca. La reazione del governo danese? Un secco “no, grazie”, condito da un certo imbarazzo. Ora, con il Canada e Panama nella lista, si potrebbe pensare a una barzelletta geopolitica: un continente, un canale strategico e un’isola artica camminano in un bar e incontrano Trump…

E gli Squallor che cantavano “USA for Italy”



A chiudere il cerchio dell’ironia non può mancare il contributo della cultura pop italiana. Gli Squallor, noti per il loro umorismo dissacrante, ci avevano già regalato negli anni ’80 una visione esilarante della “voglia di America”. Nella loro canzone “USA for Italy”, una sorta di risposta al famoso “We Are the World”, cantavano con tono ironico:

Caro Michael Jackson, tu che mandi i soldi in Africa, Perché la speranza torni a vivere, Ricordati di noi che stiamo a Napoli E un disco faccelo anche per noi

E poi, mandaci i danari Tanti danari e siamo pari E se tu vuoi mandali anche a Bari E a tutti i meridionali for Italy

Facci una canzone col compare Steve Wonder E poi mandala a Sanremo o al Festivalbar

Però Però mandaci i danari Che vanno male gli affari for Italy

Caro Bob Dylan Tu che canti in casa Reagan Quando c’è Gromiko oppure Gorbaciov I soldi di quattro teste nucleari, falli mandare qui for Italy

Appena puoi mandaci i danari Perché senza danari son cazzi amari E allora tu mandaci i danari Anche i tuoi personali e di Diana Ross

Concludendo Mike Dillo pure a Berlusconi Facci fare dei milioni come a J.R.

E in riva la mar dollari in contanti Perché l’Africa canti for Italy

E poi mandaci i danari Ma proprio tanti danari e siamo pari E se tu vuoi mandali anche a Bari E a tutti i meridionali for Italy

Il brano prendeva in giro i cliché dell’Italia come eterna terra di bisogno e assistenzialismo, con un appello disperato e surreale al generoso zio Sam. Forse, se la Sicilia fosse davvero diventata americana, oggi gli Squallor avrebbero cantato: “Sicily for Italy”.

Un mondo di sogni e ironia



Tra i piani megalomani di Trump, i sogni di annessione siciliani e le battute degli Squallor, ciò che emerge è una sorta di continuo desiderio di guardare altrove per trovare soluzioni. Ma forse la vera ironia sta nel fatto che, mentre inseguiamo sogni di annessione o di “denari”, sottovalutiamo la realtà. Siamo proprio sicuri che i cittadini di Panama e Canada non preferirebbero essere cittadini americani piuttosto che della loro attuale nazione? E cosa pensano i 65.000 abitanti della Groenlandia? ‘Facci fare dei milioni come a J.R.’?

