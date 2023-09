Treni: l’azienda CPA Elettronica allestirà nuove “carrozze green”

Pistoia – Porta il nome della città di Pistoia la commessa di “TRENITALIA Carrozze notte” che vede l’azienda pistoiese CPA Elettronica Srl partecipare all’allestimento delle nuove carrozze per quanto riguarda l’Impianto di condizionamento con refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). L’azienda Made in Italy, opera dal 1990 nel Settore ferroviario, conta circa 50 dipendenti, ed ha un fatturato di circa 12.000.000 €. Progetta e produce il 100% dei prodotti fatturati In italia, e possiamo annoverarla tra le nostre eccellenze.

La storia. A Settembre 2022 Trenitalia ha indetto una gara a procedura negoziata n. 2022R28T, avente ad oggetto la fornitura a nuovo di n.370 nuove carrozze notte per il servizio Intercity. Trenitalia ha firmato a Luglio 2023 il contratto di fornitura al raggruppamento Titagarh Firema S.p.A. – Skoda Transportation A.S. Il bando di gara richiedeva espressamente di prevedere: Carrozza a basso impatto energetico; Impianto di condizionamento con refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP)

“L’impiego di condizionatori a CO2 consente di rispettare pienamente entrambi i requisiti sopra riportati“. Per questo Titagarh aveva deciso dall’inizio dello sviluppo del progetto di installare sulle carrozze questo tipo di impianti- spiega il titolare della CPA elettronica srl di Pistoia. E’ necessario precisare che Titagarh è un costruttore di rotabili indiano ma è presente in Italia dal 2015 poiché ha rilevato la FIREMA Trasporti di Caserta. Skoda non è presente in Italia e pertanto svilupperà la produzione dei componenti di propria competenza in Repubblica Ceca.”

TITAGARH ha già ordinato a CPA impianti similari a CO2 per la metropolitana di Catania e per i treni di Regione Lazio. Anche Trenitalia ha potuto testare questa nuova tecnologia sulla flotta Alta Velocità ETR500; su questi treni CPA sta effettuando la fornitura di nuovi HVAC a CO2 per le cabine di guida attraverso il costruttore HITACHI, ex Breda ferroviaria oggi acquisto dalla casa giapponese. Quando Titagarh e Skoda hanno deciso di partecipare insieme alla gara, hanno discusso sulla spartizione dei vari sistemi tra cui il clima:

– Skoda voleva fornire il loro HVAC tradizionale come già prodotti in Repubblica Ceca su carrozze letto similari.

– Titagarh voleva invece proporre l’impianto a CO2 per poter soddisfare pienamente il capitolato tecnico e ottenere il massimo punteggio.

Successivamente alla firma del contratto, Trenitalia ha incontrato il raggruppamento Titagarh-Skoda per discutere nel dettaglio del progetto tecnico dei vari sistemi. Nella riunione Skoda ha chiesto a Trenitalia di riesaminare la possibilità di accettare un impianto di condizionamento tradizionale e non a CO2 come riportato nella proposta tecnica di gara. Trenitalia, dopo un primo momento di perplessità, ha accettato e incluso quest’ultima possibilità. La decisione presa riaprirà la strada rispetto a quanto offerto in gara e permetterà di istallare un impianto innovativo “Green” in grado di soddisfare i requisiti europei di risparmio energetico e minor impatto ambientale.

Pistoia si riconferma all’avanguardia nel settore Made in Italy, che con questa nuova commessa offrirà anche posti lavoro e prestigio all’intera comunità.

Articolo di Antonella Gramigna