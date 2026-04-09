Tregua a sorpresa, crolla il Brent ma non il prezzo della benzina

Una notte e tutto cambia. Sono passate appena 12 ore dall’annuncio apocalittico di Trump che intima all’Iran di riaprire lo stretto di Hormuz pena il “cancellamento di un’antica civiltà”, che, aprendo gli occhi il mattino dopo, si scopre che in vece ci saranno 15 giorni di tregua. Grazie al Pakistan, al suo nuovo piano di pace, al fatto che inopinatamente, sembra che il vecchio adagio si sia rivelato anche stavolta vero: la notte porta consiglio. E consiglio ha portato, salvo altri inghippi, al presidente Trump. Generale sospiro di sollievo, in particolare per i Paesi, come l’Italia, e l’Europa in generale, che non possono permettersi ammanchi di energia. Argomento quanto mai favorevole, come ben sa la Germania, allo sviluppo delle energie rinnovabili. Argomento che, con qualche imbarazzo evidente in particolare nel nostro Paese, non ha mai guadagnato la ribalta, neppure in questo momento di criticità delle fossili.

La domanda è: quanto e quando la tregua influenzerà il prezzo degli idrocarburi? Intanto, ieri notte (pomeriggio per gli americani) al raggiungimento della tregua, che potrebbe aver scongiurato l’ulteriore e prolungata chiusura del collo di imbuto di Hormuz, da dove passa il 20% del petrolio mondiale, il prezzo del Brent è crollato fino a 91,70 dollari al barile, meno circa il 16% rispetto ai 109,27 dollari del giorno precedente. Risposta positiva delle principali borse internazionali.

E per le famiglie e le imprese? Al netto della fragilità della tregua, il problema immediato è che le reazioni del mercato reale, fisico, sono molto meno veloci rispetto ai mercati azionari, tant’è vero che i tempi tecnici inevitabili (carico, trasporto via mare e distribuzione) condizionano i tempi in cui il greggio giunge alle raffinerie europee: si tratta in media di 2-4 settimane, a cui vanno aggiunte altre 1-2 settimane per la lavorazione e l’immissione sul mercato dei carburanti. In altre parole, non ci si può aspettare che la tregua produca un immediato effetto di calmieramento sul prezzo alla pompa della benzina o del diesel.

Nel frattempo, la scossa sui mercati energetici si fa sentire. Come riporta l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, il prezzo del gas è aumentato di 26 euro per MWh ovvero +81 per cento, mentre quello dell’energia elettrica è salito di 41 euro per MWh (+38 per cento). Ciò significa che a breve tempo gli effetti si vedranno sulle bollette. Una prospettiva certa ed inquietante, dal momento che, secondo le stime dell’Ufficio Studi della Cgia, “ipotizzando che nel 2025 e nel 2026 i consumi delle famiglie e delle imprese siano in linea con quelli registrati nel 2024” , i rincari per quest’anno rispetto al 2025 potrebbero raggiungere i 15,2 miliardi di euro, ripartiti in 10,2 miliardi per l’energia elettrica e 5 miliardi per il gas .

Tradotto per le imprese, l’impatto non sarà da nulla, dal momento che potrebbero dover sostenere circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi. Anche per le famiglie la nuova guerra potrebbe diventare molto salata, dal momento che la ricaduta ipotizzata dai ricercatori della Cgia potrebbe consistere in un aggravio di 5,4 miliardi sul bilancio domestico. Una vera e propria stangata, come si legge nel report della Cgia, dal momento che un tale pesantissimo rincaro metterebbe senz’altro sotto pressione e stress sia i bilanci famigliari che la tenuta finanziaria di molte aziende. Anche se, dicono gli studiosi, ancora non siamo nell’area di allarme rosso, e molto dipenderà “dalla durata del conflitto, dalla sua intensità e da un eventuale allargamento del teatro di guerra”.

Tuttavia, rassicurano in qualche modo dalla Cgia, siamo ancora ben lungi dal terremoto che scosse il mondo a qualche mese dallo scoppio della guerra russo-ucraina, in cui, nel 2022, la media del prezzo del gas toccò i 123,5 euro per MWh mentre il prezzo dell’energia elettrica si stabilizzò addirittura a 303 euro per MWh. Ad oggi, il gas è quotato a quasi 58 euro per MWh e l’energia elettrica supera i 148 euro per MWh.

A fare le spese del rincaro delle bollette saranno in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, coerentemente col fatto che famiglie e imprese di queste regioni sono situate nelle aree più popolose del Paese, con una maggiore concentrazione di attività economiche. Sul palco rispetto al 2025, la Lombardia, che quest’anno vedrà il maggiore impatto del caro energia che potrebbe registrare un aumento complessivo dei costi pari a 3,4 miliardi di euro. A seguire Veneto ed Emilia-Romagna, dove la stangata si fermerà attorno a 1,7 miliardi, il Piemonte 1,3, la Toscana e il Lazio, dove peserà per circa un miliardo. Se si prendono in esame i dati per tipologia di utenza, saranno le imprese a ricevere il colpo più pesante. In Lombardia, l’aumento delle bollette elettriche e del gas per le aziende ammonterà a quasi 2,3 miliardi di euro; più distanziate le aziende dell’Emilia-Romagna e del Veneto, entrambe con circa 1,1 miliardi, seguite da quelle piemontesi con 879 milioni. Anche per quanto riguarda le famiglie, quelle più colpite saranno sempre quelle lombarde, bersagliate da un un rincaro complessivo stimato in 1,1 miliardi di euro. Seguono quelle venete con 557 milioni, le emiliano-romagnole con 519 e le laziali con 453 .

La situazione tuttavia potrebbe non rimanere stabile e verosimilmente potrebbe peggiorare. In questo caso, lancia la Cgia, sarà necessaria una mobilitazione da parte dell’Unione Europea ma anche del governo italiano, che dovrebbero porre in campo misure capaci di contenere gli aumenti, sulla falsariga di quanto già fatto all’inizio della guerra in Ucraina, nonostante le differenze già rilevate. Anzi, l’esperienza ucraina dovrebbe essere di esempio agli stati europei per non sottovalutare o trascurare i potenziali effetti di un eventuale prolungamento delle ostilità con l’Iran.

Ed ecco quale potrebbe essere lo spazio di azione dell’UE secondo la Cgia di Mestre. Intanto, sulla falsariga di quanto accaduto nel 2022, quando il prezzo medio annuo del gas superò i 120 euro al MWh e quello dell’energia elettrica addirittura i 300 euro, si torna alla necessità, da parte dell’Europa, di un’azione capace di mettere i Paesi membri nelle condizioni di attenuare, almeno temporaneamente, l’impennata dei prezzi energetici, sospendendo le regole fiscali del patto di Stabilità. In un celere amarcord, si potrebbe tornare a ridurre l’Iva sulle bollette, introdurre un tetto al prezzo del gas che metta un freno a eventuali altre corse al rialzo, tornando a istituire un contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle grandi multinazionali del petrolio, del gas e del carbone. Infine, sul tavolo rimane un’ultima carta, molto discussa per la verità, mai pienamente attuata, ovvero “il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica, un intervento che molti ritengono ormai necessario per rendere il mercato meno esposto a shock così violenti”.

Anche il nostro governo, d’altro canto, potrebbe mettere in campo qualche azione per fronteggiare il pericolo. L’Ufficio Studi dell’associazione artigiana ricorda che, ad esempio, “dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, i governi che si sono succeduti — prima quello guidato da Draghi e poi quello presieduto da Meloni — sono intervenuti sull’aumento dei costi energetici, azzerando temporaneamente gli oneri di sistema nelle bollette di luce e gas, sia per le famiglie sia per le imprese”. In contemporanea venne innalzata la soglia Isee, in maniera di allargare “la platea delle famiglie economicamente più fragili in grado di beneficiare di aiuti, mentre per le imprese sono stati introdotti crediti d’imposta. Inoltre, è stata concessa a tutti i clienti la possibilità di rateizzare i pagamenti delle bollette”.