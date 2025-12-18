Tredicesima, il sogno infranto dei toscani

Firenze – Arrivano le tredicesime, e sulla carta quest’anno raggiungono una cifra ragguardevole, nel complesso, si parla di oltre 50,5 miliardi di euro.

Si tratta di importi attesi, specialmente in questi anni in cui le famiglie sono sempre costrette a rinunce, anche in tema di regali e consumi natalizi. Le tredicesime rappresentano, quindi, una vera e propria boccata di ossigeno per i cittadini. Almeno sulla carta. Infatti, una ricerca dell’ONF, acronimo che sta per Osservatorio nazionale Federconsumatori, rivela ciò che in molti sospettavano, ovvero che a conti fatti rimarrà ben poco in tasca dei lavoratori. La maggior parte degli importi, infatti, sarà erosa dalle numerose scadenze di fine anno, nonché dal livello ancora sostenuto dei tassi, specialmente dei finanziamenti.

Secondo lo studio infatti solo il 7,5% del monte tredicesime rimarrà nelle tasche delle famiglie toscane per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi.

Gran parte degli importi delle tredicesime è destinato, invece, ai rincari delle assicurazioni (la cui incidenza sulle tredicesime ammonta al 16,3%), nonché alle rate di mutui e prestiti, voce da sempre in testa alla classifica delle componenti che intaccano la gratifica natalizia, la cui incidenza quest’anno è pari al 29,1%.

Altre voci rilevanti sono quelle relative alle tasse (12,75%), all’aumento dei prezzi, che si mantengono su livelli elevati (con un’incidenza del 6,25%), alle spese per la salute (no ticket), la cui incidenza scende leggermente al 2,8%.

“Di fronte a tale situazione quello alle porte rischia di confermarsi un altro Natale freddo sul fronte dei consumi e dei regali, che peraltro molti hanno anticipato approfittando degli sconti del black friday. Una situazione di difficoltà delle famiglie a cui, in manovra, non si dà alcuna risposta. Sarebbe ora che il Governo adottasse provvedimenti concreti per sostenere il potere di acquisto e l’intero sistema economico”, come spiega Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana, che sottoscrive la nota.

“In particolare, è urgente lo stanziamento di fondi per il contrasto alla povertà energetica e alla povertà alimentare, misure indispensabili per iniziare a colmare le disuguaglianze esistenti, che si fanno sempre più profonde, testimoniando l’inefficacia delle politiche sinora adottate”, conclude la segretaria toscana di Federconsumatori. .

Secondo quanto emerso dalla ricerca, su un campione regionale di 328 persone, il 92,5% di coloro che le riceveranno, rinuncerà ad usarla per svago o regali di Natale. Di questi:il 72% utilizzerà la tredicesima per coprire le spese legate alle tasse di fine anno; il 19% per coprire spese mediche o legate ad attività sanitarie; il 7% per coprire le emergenze; il 12% per motivi di risparmio in vista di spese straordinarie-

Per quanto riguarda i dati sulle province, fra le più parsimoniose troviamo al primo posto Livorno, dove solo il 5% dei destinatari lo utilizzerà per regali o svago; al secondo posto si colloca Grosseto, con il 5,5%; al terzo posto Pistoia col 6,2%; al quarto posto Prato e Massa Carrara, 6,5%; al sesto posto Arezzo, 6,8%; al settimo posto Pisa, 7%; all’ottavo posto Lucca col 7,2%; al nono posto Firenze e Siena col 7,5.

Ed ecco quanto incidono le principali voci di spesa sugli importi delle tredicesime; Rc Auto – Parte della tredicesima impiegata: 16,30%; Prestiti/mutui/rate – 29,10%; Bollette e utenze – 23,10%; Aumento prezzi – 6,25%; Tasse (TASI II casa, IMU II casa, TARI, bolli) – 12,75%; Visite ed esami medici – 2,80%; Rimanenza – 9,70%.