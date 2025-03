Trasformazione delle città, la partita degli affitti brevi si vince con le regole

Firenze – Una necessità emerge come urgente e indifferibile: la regolamentazione del sistema turistico degli affitti brevi. Gli esempi sono presenti in tutta Europa; da Barcellona ad Amsterdam, da Parigi a Lisbona a Vienna (pur con le peculiarità dell’abitare sociale che quest’ultima rivendica) e non ultima Firenze, dove l’amministrazione ha bloccato le nuove iniziative di affitto breve perlomeno nell’Area Unesco. Anche se, sembra di capire, ci sono finestre che permettono tutt’ora l’offerta. Ma insomma, il principio è sempre lo stesso: la sproporzione fra chi la casa la abita davvero e chi ne usufruisce per lo spazio di una settimana, produce conseguenze devastanti sul sistema economico- sociale cittadini, sia a livello di mercato immobiliare sia di quello del lavoro. e a farne le spese in senso del tutto concreto sono spesso i condomini delle città, dove si scarica il peso delle spese maggiorate e dell’usura degli spazi comuni, con l’aggiunta spesso della lesione della sicurezza condominiale. Una situazione figlia, come da tempo spiega l’esperta Grazia Galli di Progetto Firenze, in buona parte della miopia giuridica di considerare chi gestisce l’appartamento alla stregua di un nucleo famigliare “normale”. Anche se si tratta, come sempre più spesso accade, di un soggetto che fa transitare nello stesso appartamento centinaia di famiglie all’anno. “Un aspetto secondo me sottovalutato, questo dei condomini – dice Laura Grandi, presidente di Federconsumatori – cui dovrebbero pensare di più sia gli amministratori locali che il legislatore”. E se i dati dell’influenza sul mercato immobiliare nel senso di mandare i canoni alle stelle viene contestato da alcune statistiche presentate dalle piattaforme, è pur vero che è necessario relativizzare e contestualizzare i dati stessi. L’enorme stock di immobili che esiste nel Paese non può essere preso per dichiarare che gli affitti brevi riguardano solo una parte infinitesimale e quindi non influiscono sul mercato immobiliare, per ovvi motivi di proporzioni. Tant’è vero che, fra le conclusioni di una giornata dedicata interamente al problema, organizzata da Ata (Alta Tensione Abitativa), Social Forum dell’Abitare e Cgil Firenze. che si è svolta oggi presso la Sms di Rifredi a Firenze, alla presenza di Sara Funaro e Daniela Barbaresi di Cgil nazionale, è stata lanciata anche la proposta di mettere in piedi un centro unico di rilevazione dati, una sorta di Osservatorio che potrebbe essere tenuto dall’Anci. Perché proprio dell’Anci? Perché, al di là della necessità di una visione unitaria che coinvolga non solo il Paese Italia ma anche l’Europa (che tuttavia ha già provveduto in tal senso, come ricorda il costituzionalista Giacomo Menegus citando il Regolamento UE 2024/1028, di cui al 20 maggio 2026 dovranno essere applicati in tutti Paesi membri le norme ), sono i Comuni i soggetti in prima fila per mettere in campo una sorta di linea di difesa. Come? Ad esempio, con gli strumenti urbanistici. Intanto, la Toscana, con il nuovo Testo Unico del Turismo (L.R. 31 dicembre 2024, n. 61) già mette alcuni paletti, consentendo agli enti locali di collaborare con la Regione per definire criteri e limiti, e consentendo di incrementare la capacità ricettiva delle strutture alberghiere attraverso il cambio di destinazione d’uso di immobili residenziali vicini (art.22).

Ovviamente ciò non basta. Come è emerso dal dibattito fra associazioni, sindacati e istituzioni da tutta Italia, è necessario elaborare proposte da rilanciare insieme alla mobilitazione a sostegno della proposta di legge di Ata per regolamentare le locazioni brevi ad uso turistico. Perché lo spazio abitativo delle città sta cambiando vorticosamente destinazione d’uso: la trasformazione delle abitazioni in attività di locazione turistica breve (LTB) ha già raggiunto dimensioni incompatibili con la vita di molte città e territori.

Ha detto Bernardo Marasco (segretario generale Cgil Firenze): “Chiediamo di proseguire sulla strada della legge regionale sul turismo: il Comune produca uno studio sulle aree ad alta tensione abitativa della città per capire come estendere la regolamentazione degli affitti brevi turistici, e a seconda di questi indici valutare se estendere lo stop agli affitti brevi turistici anche oltre l’area Unesco. Poi bisogna continuare a lavorare sul tema abitativo: servono più alloggi per studenti, più alloggi di edilizia pubblica e una agenzia per la casa funzionante”.

Un altro tema da rilanciare, strettamente connesso, è quello del lavoro nei servizi del turismo, che può contrastare l’illegalità diffusa, evitando subappalti che non applichino i contratti del turismo, e migliorando le retribuzioni con la contrattazione.

Occorre tenere insieme le condizioni di lavoro, il ruolo pubblico nell’abitare e le regolamentazioni degli affitti brevi turistici, per dare respiro a una città schiacciata dalla rendita”.

Ha aggiunto Giovanni Leone di Ata: “Il diritto alla casa è attaccato dal fenomeno delle locazioni turistiche brevi. È una emergenza nazionale da affrontare: abbiamo avanzato una proposta di legge ai partiti che il Pd ha portato in Parlamento. La materia riguarda anche Regioni e Comuni. Oggi abbiamo ascoltato realtà da tutta Italia, che hanno fatto emergere che questa criticità interseca altri aspetti: il lavoro, il diritto privato, il problema sociale della casa. Ognuno deve intervenire per le sue competenze per governare il fenomeno che non è la causa di tutti i mali ma ne genera tanti”.

Ha concluso Jenny De Salvo (Social Forum Abitare): “Oggi è stata una delle tappe del percorso che ci porterà al secondo Social Forum dell’Abitate che si terrà a Napoli a maggio. Nella nostra piattaforma quello della regolamentazione degli affitti brevi turistici è sempre stato uno dei temi da affrontare nel quadro complessivo di quella che è la situazione dell’emergenza abitativa in Italia. Abbiamo fatto nostra fin da subito la proposta di legge di Ata e alla politica chiediamo che riprenda in mano le politiche abitative a partire dall’edilizia residenziale pubblica, dalla regolamentazione degli affitti compresi quelli turistici. Siamo di fronte a una emergenza nazionale a cui vanno date risposte urgenti”.

